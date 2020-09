Šiško je moral sleči uniformo in hlače za vstop v DZ #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Šiško se je moral večkrat preobleči, da je v tretjem poskusu le lahko vstopil v državni zbor. Najprej je to poskušal v uniformi svoje varde. Ko so varnostniki to zavrnili, se je preoblekel. A je bila potem težava, ker mu vstopa niso dovolili v kratkih hlačah. Po pravilih morajo imeti obiskovalci dolge hlače. Ko mu je eden od vardistov, ki so ostali pred državnim zborom, posodil dolge hlače, je Šiško v tretje vendarle lahko vstopil v državni zbor.

Šiško je ves čas protestiral, da v državnem zboru ne ravnajo pošteno. Opozoril je, na primer, da je pred tednom na sejo, ki so jo o spremembah zakonov o varovanju državne meje in javnem redu sklicali v državnem svetu, lahko brez težav vstopil v uniformi varde. A varnostniki državnega zbora so bili nepopustljivi.

Čepica je ostala

Nekaj težav je imel celo v tretjem poskusu, ko je imel na sebi že dolge hlače in so ga varnostniki opozarjali, da tudi svoje značilne čepice ne sme nositi. A je ni snel. Ker je vztrajal, so varnostniki popustili. Na posnetku je že v stavbi državnega zbora, ko mora skozi napravo, ki preverja, ali imajo obiskovalci pri sebi kaj kovinskega.

Po tem si je Šiško moral, ker so ga varnostniki opozorili na pravila za preprečevanje okužb s koronavirusom, nadeti še masko in odpeljali so ga na vrh stavbe, na balkon nad veliko dvorano, ki je rezerviran za obiskovalce. V običajnih časih pa tudi za novinarje, ki v času koronavirusa nimamo vstopa.

Šiško si je sicer želel v dvorano nižje, da bi kot zainteresirani udeleženec sodeloval v razpravi o uvedbi glob za uniformirance in vaške straže. Podrobnosti o odločanju odbora si lahko preberete v posebnem članku.

Na spodnjem posnetku je Šiško, ko je imel na sebi še kratke hlače, zaradi katerih mu vstopa v državni zbor niso dovolili.

Preoblekel si jih je le nekaj metrov stran, da je na koncu vendarle lahko vstopil. Na zadnjem posnetku je že v bolj spodobnih oblačilih, s katerimi je mogoče vstopiti v stavbo državnega zbora.