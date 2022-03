Vrhovno sodišče še odloča o pritožbah dveh list na zavrnitev kandidatur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče še odloča o pritožbah Liste Borisa Popoviča in Zavezništva osvobodimo Slovenijo.

Vrhovno sodišče še odloča o pritožbah Liste Borisa Popoviča in Zavezništva osvobodimo Slovenijo. Foto: STA

Vrhovno sodišče še odloča o treh pritožbah dveh kandidatnih list na zavrnitev njihovih kandidatur za državnozborske volitve v posameznih volilnih enotah. Listo Zavezništva osvobodimo Slovenijo in Listo Borisa Popoviča so namreč zavrnili v po dveh volilnih enotah. V enem primeru je Popovičevi listi sicer že uspelo s pritožbo.

Listi Borisa Popoviča so kandidaturo zavrnili v volilni enoti Ptuj. Lista namreč ni izpolnjevala zakonsko predpisane 35-odstotne spolne kvote, saj je bilo na njej premalo moških kandidatov. Po mnenju Borisa Popoviča je, kot je dejal za STA, šlo pri zavrnitvi njihove liste za nesporazum, zato so se na odločbo volilne komisije pritožili na vrhovno sodišče. Po informacijah volilne komisije volilne enote Ptuj bo senat vrhovnega sodišča o tem odločal v četrtek, so pojasnili za STA.

Čeprav so na preteklih volitvah kandidatne liste zavračali predvsem zaradi premajhnega števila ženskih kandidatk, tokratni primer ni prvi, ko lista ni izpolnjevala tega zakonskega pogoja zaradi premalo moških kandidatov. To se je zgodilo pred štirimi leti, ko je bila v eni od volilnih enot zavrnjena lista Demokratične stranke dela in Sloge.

Listo Borisa Popoviča so sicer sprva zavrnili tudi v volilni enoti Ljubljana - Center. Kot je pojasnil Popovič ob današnji predstavitvi programa liste, je bil razlog neujemanje notranjih aktov stranke, a so vrhovni sodniki po njihovi pritožbi ugotovili, da ni neujemanja, ter zadevo vrnili volilni komisiji v ponovno odločanje, ki je prvotno odločitev nato spremenila.

Na vrhovno sodišče se je zaradi zavrnitve list v volilnih enotah Ljubljana - Center in Ljubljana - Bežigrad obrnilo tudi Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (ZOS), saj iz imena skupne kandidatne liste naj ne bi bilo razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank, kot to zahteva zakon.

Kot je za STA pojasnil predsednik Gibanja Zedinjena Slovenija, ki je del zavezništva, Andrej Šiško, odločitve vrhovnega sodišča za zdaj še niso prejeli.

Ker še čakajo na odločitve vrhovnega sodišča o pritožbah, v nekaterih volilnih komisijah volilnih enot še niso dokončno potrdili kandidatnih list in izžrebali vrstnega reda kandidatnih list, kot bodo na državnozborskih volitvah zapisane na glasovnicah.

V volilni enoti Ljubljana - Bežigrad je tako žrebanje predvideno v četrtek, v volilni enoti Ptuj v petek, ni pa še znano, kdaj bodo žrebanje opravili v volilni enoti Ljubljana - Center.

Vrstni red list na glasovnicah pa je že znan v volilnih enotah Celje, Novo mesto in Maribor, danes pa bodo žreb opravili še v Kranju in Postojni.