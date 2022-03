Neverjetno, kaj je Janezu Janši uspelo na POP TV

Kot je razvidno iz spodnje grafike, se je podpora SDS znižala za 0,1 odstotne točke, Gibanju Svoboda pa za 1,5 odstotne točke. Podpora SD je medtem zrasla, in sicer za 0,8 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Planet TV in Novo24TV, Mediane za POP TV, RTV Slovenija in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Četrta je Levica Luke Mesca, ki ji je podpora zrasla z osmih na 9,2 odstotka. Sledi ji NSi Mateja Tonina, ki bi jo volilo 6,4 odstotka vprašanih, kar je 0,5 odstotne točke več kot pred enim mesecem. V DZ bi se s 4,9-odstotno podporo uvrstila le še LMŠ Marjana Šarca, ki se ji je podpora zmanjšala za 0,8 odstotne točke.

Povežimo Slovenijo in SAB po Mediani zunaj parlamenta

Pod parlamentarnim pragom bi ostale stranke:

- DeSUS Ljuba Jasniča (3,6 odstotka),

- SAB Alenke Bratušek, ki je s 4,2 padla na 3,5 odstotka,

- Pirati Rolanda B. Vaza Ferreire (3,1 odstotka),

- Resni.ca Zorana Stevanovića (2,9 odstotka),

- Povežimo Slovenijo, ki ji je podpora s 6,3 odstotka v enem mesecu padla na 2,4 odstotka,

- Naša dežela Aleksandre Pivec (2,4 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,4 odstotka),

- Vesna Urške Zgojznik (1,2 odstotka),

- Zavezništvo osvobodimo Slovenijo (0,8 odstotka),

- Domovinska liga Bernarda Brščiča (0,6 odstotka),

- Dobra država Smiljana Mekicarja (0,1 odstotka).

Spodaj si lahko pogledate primerjavo Medianine ankete z zadnjo Parsifalovo dnevno meritvijo moči strank, ki smo jo objavili včeraj. Dnevne meritve moči Parsifal konec tedna ni izvajal, zato danes podatki niso objavljeni.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.