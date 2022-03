Dnevna meritev moči strank: kaj se dogaja z LMŠ Marjana Šarca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnjih podatkih Parsifalove raziskave o volilnih preferencah bi se LMŠ Marjana Šarca, ki ji je včerajšnja napoved kazala preboj v parlament, tokrat vanj le za las uvrstila. Največ vprašanih bi sicer volilo stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci bi ji glas namenilo 30 odstotkov vprašanih. Sledita ji Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki bi ga volilo 20,7 odstotka vprašanih, in SD Tanje Fajon z 11,7-odstotno podporo. Četrta je Levica, sledi stranka Povežimo Slovenijo, nato NSi, kot rečeno, bi se v parlament uvrstila še LMŠ.

Parsifalovo raziskavo o volilnih preferencah bomo na Siol.net dnevno objavljali do državnozborskih volitev 24. aprila. V tokratni raziskavi, ki so jo izvedli od 23. do 25. marca, je sodelovalo 900 anketirancev.

Kot je razvidno iz spodnje grafike, v kateri so zajeti zgolj opredeljeni anketiranci, kar omogoča primerjavo z volitvami, se je v primerjavi z včerajšnjo meritvijo moči strank podpora SDS zmanjšala za tri odstotne točke, Gibanju Svoboda za 1,5 odstotne točke. Na drugi strani je podora SD zrasla za 0,2 odstotne točke.

V parlament bi se uvrstilo sedem strank

Četrta ostaja Levica Luke Mesca, ki ji je podpora zrasla za 1,2 odstotne točke na 6,9 odstotka. Na petem mestu je s 6,1 odstotka gibanje Povežimo Slovenijo, podpora je gibanju zrasla za 1,1 odstotne točke. Sledi NSi Mateja Tonina, ki je tokrat končala na šestem mestu z identično podporo kot dan prej.

V DZ bi se prebila še LMŠ Marjana Šarca, ki bi jo volilo 0,7 odstotne točke manj, kot kažejo podatki včerajšnje raziskave. SAB Alenke Bratušek, SNS Zmaga Jelinčiča in DeSUS Ljuba Jasniča ostajajo pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom. Do parlamentarnega praga namreč vsem manjka kar precej podpore.

Kakšni so deleži posameznih strank z upoštevanjem vseh anketirancev, tudi tistih, ki ne bi šli na volitve ali pa še ne vedo, koga bi volili, si lahko ogledate v spodnji grafiki.

Foto: posnetek zaslona Tudi med anketiranci, ki bi se zagotovo udeležili volitev, takšnih je bilo 525, vodi SDS, sledijo pa ji Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Foto: posnetek zaslona

Obeta se višja volilna udeležba kot na zadnjih volitvah

Naslednjih parlamentarnih volitev se namerava zagotovo udeležiti 58,3 odstotka anketirancev, je še pokazala raziskava. To je več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah, ko je bila volilna udeležba 52,6-odstotna. Nikakor se jih ne bo udeležilo 10,6 odstotka.

Foto: posnetek zaslona