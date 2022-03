Dnevna meritev moči strank: nastale so spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zadnjih podatkih Parsifalove raziskave o volilnih preferencah bi se LMŠ Marjana Šarca, ki ji je včerajšnja napoved kazala izpad iz parlamenta, tokrat vanj za las uvrstila. Največ vprašanih bi sicer volilo stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci bi ji glas namenilo 33 odstotkov vprašanih. Sledita ji Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki bi ga volilo 22,2 odstotka vprašanih, in SD Tanje Fajon z 11,5-odstotno podporo. Četrta je Levica, stranki Povežimo Slovenijo in NSi pa sta na lestvici zamenjali peto in šesto mesto, a gre za majhne razlike.