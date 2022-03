Kako je mogoče? Mediana v anketi pozabila na listo Povežimo Slovenijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na anketnem listu Mediane, ki opravlja javnomnenjske raziskave, so pred skorajšnjimi državnozborskimi volitvami pozabili na listo Povežimo Slovenijo, zaradi česar se je na Twitterju usul plaz kritik. Direktorica Mediane je napako medtem že priznala, raziskavo pa bodo, kot je zapisala v opravičilu, v celoti izvedli na novo.

Opravičilo direktorice Mediane Janje Božič Marolt je objavil Marjan Podobnik iz gibanja Povežimo Slovenijo. In ob tem tvitnil, da je "posebno skrb vzbujajoče dejstvo, da so javnomnenjske raziskave Mediane kriterij za POP TV koga bodo vabili na zaključna soočenja".

Napako so pri Mediani priznali, zgodilo se jim je prvič, je odgovorila Božič Maroltova. Raziskavo bodo v celoti izvedli na novo, podatki pa bodo veljali za obdobje od danes.

Namen takih "napak" je po mnenju Podobnika lahko vsaj dvojen. Da listi Povežimo Slovenijo zbije javnomnenjsko podporo ali da gre za napoved možnih volilnih prevar, je še tvitnil.

"Še en dokaz več, kako se z javnomnenjskimi raziskavami manipulira z volivci. S takšnimi raziskavami se ustvarja javno mnenje, ne pa meri. Žalostno, vendar nič novega, to smo videli že velikokrat," je tvitnil Franc Bogovič. Zdravko Počivalšek pa je ob tem med drugim dodal, da je Mediana pohrustala gibanje, ki bo odločalo o prihodnosti vseh nas.

Pri Mediani še odgovarjajo, da z napako ni bila povzročena škoda nikomur, ker so jih na napako pravočasno opozorili in so se nemudoma odzvali.