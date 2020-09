Za vardiste na meji uzakonili visoke globe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem poskusu, prvič je prejšnji vladi Marjana Šarca poskus propadel, so poslanci le popravili zakona o nadzoru državne meje in varstvu javnega reda in miru, da bi onemogočil pojav vard in podobnih skupin na meji s Hrvaško in po državi. Sprememba ureditve, pripravil jo je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han, poskuša "fake uniformirance" onemogočiti z visokimi globami.

Globa za vzbujanje videza izvajanja nalog uradnih ali vojaških oseb in za nošnjo orožja, maskirnih oblačil ali uniform bo po odločitvi večine poslancev za posameznika od 500 do tisoč evrov. Če bo prekršek zagrešen v skupini najmanj dveh oseb, pa bo vsak posameznik kaznovan z globo od tisoč do dva tisoč evrov.

Na meji za vardista najmanj tisoč evrov

Še višje bodo globe za tiste, ki bi poskušali, čeprav za to niso pristojni po zakonu, opravljati policijsko delo na meji. Najnižja globa za posameznika, ki bi izvajal tak nadzor meje, bo tisoč evrov. Če se zgodi v skupini najmanj dveh, pa bo najnižja globa za posameznika 1.500 evrov. Vse te globe se bodo izrekale po hitrem postopku.

Za dopolnitev zakona o nadzoru državne meje z višjimi globami je bilo v zadnjem branju 48 poslancev, proti je bil le eden: Jani Ivanuša iz SNS.

Spremembe ureditve vsebujejo tudi nekaj izjem, ko glob za nošenja orožja ali uniform za tiste, ki niso vojaki ali policisti, ne bo. Izjema bo, če gre za rekvizite za film, televizijo, gledališke predstave, javne nastope, humanitarne, kulturnozgodovinske ali reklamne nastope, pa tudi za nastopajoče na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba takšnih predmetov, če so te prireditve organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja.

Pomisleki pri Levici in v SDS

Pomisleke, zaradi katerih zakona nista podprli, a tudi ne glasovali proti, so imeli v opozicijski Levici Luke Meseca in vladni SDS Janeza Janše. V Levici menijo, da bi država proti vardam lahko ukrepala že po veljavni zakonodaji, novosti pa bodo lahko zlorabljene proti „nedolžnim skupinam ljudi, kot so na primer naravovarstveniki“. V Levici dvomijo, da bo posledica višjih glob res ukinitev vard. Da ima dovolj pristojnosti policija že zdaj, je Miha Kordiš orisal s primerom ukrepanja proti dekletu, ki na avtobusu ni nosila maske. Če so lahko ukrepali proti njej, bi lahko tudi proti vardam pred policijsko postajo blizu meje, je dejal.

Podobno, da je pregon vard mogoč že sedaj, so ocenili tudi v SDS, kjer pa opozarjajo na dvojna merila, ker se javno ne preganja enako sistematično kot vard tudi levičarske skupine Antifa, katere pripadniki se prav tako urijo, nastopajo v temnih maskirnih uniformah in pri ljudeh vzbujajo nelagodje, po svetu pa so tudi nasilni.

A ker so se poslanci Levice in SDS vsi vzdržali, na razplet to ni vplivalo.

Če ne bo veta državnega sveta, bodo novosti obveljale v kakšnem mesecu.