"Vselej, ko kritiziramo SV in trdimo, da ni pripravljena na naloge, ali kritiziramo policijo in njeno delovanje, je to lahko tudi voda na mlin takšnih skrajnežev, ki vidijo v slabostih državnih institucij primeren trenutek za svoje izkazovanje moči," o skupini oboroženih moških, ki se imenujejo Štajerska varda, meni Ljubica Jelušić, nekdanja obrambna ministrica. Po njenih besedah zelo verjetno obstajajo še druge podobne skupine.

Konec preteklega tedna je na štajerskem zaprisegla oborožena skupina zamaskiranih moških Štajerska varda, ki ji poveljuje Andrej Šiško. Napovedal je, da se bodo odzvali, če bo neposredno ogrožena "naša dežela, naša domovina, naš narod."

Po njegovih besedah gre za prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajersko vardo, oblikoval pa naj bi jo že junija lani.

Poteka kriminalistična preiskava

V zvezi s primerom že poteka kriminalistična preiskava, odhajajoča ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar pa je dejala, da je kakršnokoli oblikovanje vzporednih oboroženih struktur nedopustno in izredno problematično.

Na oblikovanje formacij se je med drugim odzval tudi predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter izrazil zaskrbljenost. Ob predsedniku pa so se javili tudi nekateri politiki.

"Andrej Šiško sam po sebi ni nevaren, dokler ne začne kaznivih dejanj," meni Ljubica Jelušič, nekdanja obrambna ministrica.

Jelušić: Policija ima precej zvezane roke

"Edina institucija varnostnega sistema, ki lahko reagira na to informacijo, je policija. Vendar mora imeti jasen sum na prekršek ali kaznivo dejanje. Lahko zbira informacije in jih preda v sodni sistem oziroma tožilcu, ki potem oceni, ali je šlo za grožnjo, ki ogroža slovenski pravni red," meni Ljubica Jelušič, nekdanja obrambna ministrica in profesorica na FDV.

Po njenih besedah ima policija precej zvezane roke.

"Sova in OVS MORS sta obveščevalno varnostni službi, katerih delovanje na ozemlju Slovenije in zbiranje podatkov o slovenskih državljanih je zelo omejeno. Obe službi v bistvu nimata razvitega tistega dela, ki bi zadeval notranjo varnost ustavne in pravne ureditve države," dodaja Jelušičeva.

"Vsakršne oborožene grupacije so nevarne za državo"

Konec preteklega tedna so v javnosti zaokrožile slike priprav Štajerske varde. Šiško je sicer predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija, lani pa je neuspešno kandidiral na predsedniških volitvah. Štajerska varda naj bi po njegovih besedah zaprisegla v gozdovih v okolici Ljutomera, pred tem pa naj bi že opravljali oborožene vaje.

"Vsakršne oborožene grupacije, ki se zbirajo, urijo, nosijo orožje, se z njim usposabljajo z namenom opravljanja varnostnih in obrambnih nalog, ki jih je država namenila vojski in policiji, in ki nimajo nikakršne podlage za delovanje v slovenskem pravnem redu, so nevarne za državo," o Štajerski vardi razmišlja Jelušičeva.

"Šiško sam po sebi ni nevaren, dokler ne začne kaznivih dejanj"

Drugim državljanom dajejo vtis, kot da država ni sposobna poskrbeti za varnost, meni nekdanja obrambna ministrica. "Vselej, ko kritiziramo SV in trdimo, da ni pripravljena na naloge, ali kritiziramo policijo in njeno delovanje, je to lahko tudi voda na mlin takšnih skrajnežev, ki vidijo v slabostih državnih institucij primeren trenutek za svoje izkazovanje moči," opozarja.

Po besedah Šiška z njim policija še ni navezala stika. "Andrej Šiško sam po sebi ni nevaren, dokler ne začne kaznivih dejanj. Je pa dovolj inteligenten, da ve, da naša država v bistvu sploh nima niti institucij niti zakonodaje, ki bi skrajneže zelo hitro prepoznala in jih ustrezno pravno okvalificirala. Šišku je doslej uspelo dokazati vse skrajne absurde našega demokratičnega ustroja," pravi Jelušičeva.

"Za varnost moramo jasno opredeliti njihovo delovanje kot kaznivo"

Andrej Šiško je neuspešno kandidiral na predsedniških volitvah. Foto: Bojan Puhek Čeprav je po Šiškovih besedah oboroženo skupino ustanovil že pred letom in naj bi opravili že nekaj oboroženih vaj, do zdaj v javnosti ni bilo dosti znanega. Policija je v preteklosti razpolagala z določenimi informacijami od posameznikov, vendar dozdajšnja preverjanja niso potrdila prepovedanih dejavnosti.

"Težko rečem, ali so vedeli. Morda so na policiji zaznali kakšne sporne oblike zbiranja, toda – kot rečeno – dokler ne gre za sum kaznivega dejanja, policija ne more delovati proti državljanom, ki so morda člani takih združb," razlagala.

"Če hočemo državo obvarovati pred skrajneži v paravojaških skupinah, jih je treba zelo jasno opredeliti in definirati njihovo delovanje kot kazniva dejanja," politikom svetuje Jelušičeva.

V preteklosti so v državnem zboru že bili poskusi, da se spremeni zakonodaja, vendar za zdaj neuspešno.

Zelo verjetno obstajajo še podobne skupine

Štajerska varda je medije preplavila konec preteklega tedna, ko so se pojavila slike in posnetki na družbenih omrežjih. Obstaja možnost, da obstajajo še kakšne podobne skupine drugod po Sloveniji?

"Zelo verjetno je, da obstajajo, in so celo vezane na podmladke ali članstvo določenih političnih strank," odgovarja Jelušičeva.

"Pred časom smo na primer razpravljali o tem, ali naj se v Sloveniji poleg SV dopusti tudi ustanovitev nekakšne nacionalne garde, ki naj bi se zapisala v zakon o obrambi. Mislim, da so tisti, ki so predlagali tako formacijo, po vsej verjetnosti imeli v mislih neko povsem realno skupino ljudi, ki bi si želela uradnih pristojnosti na področju obrambe države. Ko bo naslednjič v Kočevski Reki postroj v čast dogodkom 17. decembra 1990, si jih lahko greste pogledat. Kot jih je pred leti moral gledati vrhovni poveljnik, ne da bi vedel, koga so mu organizatorji sicer domoljubne prireditve podtaknili v postroj," zaključuje Jelušičeva.