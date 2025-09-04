Danes okoli 10.30 je bila ekipa za reševanje v gorah z Brnika obveščena o gorski nesreči na območju Jalovca. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policiji, je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico iz smeri Vršiča proti Jalovcu padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled.

V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov. Pohodnico so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

Foto: Policijska uprava Kranj

Ob tem apelirajo na vso gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev in sob naj svoje goste informirajo pred odhodom v hribe ali gore. "Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi," so zapisali.

Foto: Policijska uprava Kranj