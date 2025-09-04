Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
4. 9. 2025,
19.47

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
reševanje gore Policija

Četrtek, 4. 9. 2025, 19.47

1 minuta

Na območju Jalovca se je smrtno ponesrečila 48-letna pohodnica

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
gorska nesreča, Jalovec | Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov. Pohodnico so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v dolino, so še zapisali na policiji. | Foto Policijska uprava Kranj

Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov. Pohodnico so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v dolino, so še zapisali na policiji.

Foto: Policijska uprava Kranj

Danes okoli 10.30 je bila ekipa za reševanje v gorah z Brnika obveščena o gorski nesreči na območju Jalovca. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policiji, je 48-letna pohodnica med vzpenjanjem po zelo zahtevni planinski poti čez Goličico iz smeri Vršiča proti Jalovcu padla v globino in se tako hudo telesno poškodovala, da je na kraju umrla.

Na kraju je pomoč nudila ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je policist gorske policijske enote, ki je tudi opravil ogled.

V akciji so sodelovali še gorski reševalci GRS Rateče in Kranjska Gora. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, ki se je zgodila na nadmorski višini okoli dva tisoč metrov. Pohodnico so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali v dolino. Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo, so še sporočili s Policijske uprave Kranj.

gorska nesreča, Jalovec | Foto: Policijska uprava Kranj Foto: Policijska uprava Kranj

Ob tem apelirajo na vso gostinsko-turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev in sob naj svoje goste informirajo pred odhodom v hribe ali gore. "Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, kjer jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi," so zapisali.

gorska nesreča, Jalovec | Foto: Policijska uprava Kranj Foto: Policijska uprava Kranj

Gorski reševalci
Novice Tragični zdrs: z mostu padel v globino in takoj umrl
gorski reševalec, reševanje, gore, iskalna akcija
Novice Iskalna akcija, a niso našli ne nahrbtnika ne osebe #foto
prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, alkotest
Novice Noro in smrtno nevarno početje pijanega Slovenca v Istri
reševanje gore Policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.