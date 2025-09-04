Noro in smrtno nevarno početje pijanega Slovenca v Istri

Istrska policija je v sredo zvečer ustavila 49-letnega slovenskega državljana, ki je na istrskem ipsilonu z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu. Med drugim je vozil tudi po nasprotnem voznem pasu. V krvi je imel 1,73 promila alkohola, poročata hrvaška portala Index in Glas Istre.

Moški je v sredo okoli 21.25 vozil v smeri Pulja, pri čemer je nenehno vijugal po cestišču, na pas za izhod z avtoceste pa je zavil v zadnjem trenutku. Po prehodu čez cestninsko postajo je zavil proti Žminju, zapeljal je tudi na nasprotni vozni pas in nadaljeval nestabilno vožnjo.

Grozi mu visoka globa

Ko so ga ustavili policisti, je test alkoholiziranosti pokazal, da ima v krvi 1,73 promila alkohola. Zaradi nevarnosti, da bi dejanje ponovil, so ga pridržali. Grozi mu 1.410 evrov globe in trimesečna prepoved upravljanja motornih vozil.