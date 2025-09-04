Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA
M. T., STA

Četrtek,
4. 9. 2025,
19.27

Noro in smrtno nevarno početje pijanega Slovenca v Istri

Noro in smrtno nevarno početje pijanega Slovenca v Istri

prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, alkotest | Ko so slovenskega voznika ustavili policisti, je test alkoholiziranosti pokazal, da ima v krvi 1,73 promila alkohola. | Foto Shutterstock

Ko so slovenskega voznika ustavili policisti, je test alkoholiziranosti pokazal, da ima v krvi 1,73 promila alkohola.

Foto: Shutterstock

Istrska policija je v sredo zvečer ustavila 49-letnega slovenskega državljana, ki je na istrskem ipsilonu z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu. Med drugim je vozil tudi po nasprotnem voznem pasu. V krvi je imel 1,73 promila alkohola, poročata hrvaška portala Index in Glas Istre.

Moški je v sredo okoli 21.25 vozil v smeri Pulja, pri čemer je nenehno vijugal po cestišču, na pas za izhod z avtoceste pa je zavil v zadnjem trenutku. Po prehodu čez cestninsko postajo je zavil proti Žminju, zapeljal je tudi na nasprotni vozni pas in nadaljeval nestabilno vožnjo.

Grozi mu visoka globa

Ko so ga ustavili policisti, je test alkoholiziranosti pokazal, da ima v krvi 1,73 promila alkohola. Zaradi nevarnosti, da bi dejanje ponovil, so ga pridržali. Grozi mu 1.410 evrov globe in trimesečna prepoved upravljanja motornih vozil.

pijani vozniki policija Istra Hrvaška vožnja pod vplivom alkohola
