Tožilci zahtevajo povišanje plač v višini 1.244 evrov bruto

Tožilci so za sredo napovedali opozorilno stavko. Vse od njene napovedi se z vlado niso začeli pogajati, zato so jo danes ponovno pozvali k vzpostavitvi dialoga in uresničitvi stavkovnih zahtev. Posredovali so ji tudi predlog za rešitev spora, po katerem bi se plače tožilcev zvišale za 1.244 evrov bruto.

"Glede na to, da s strani ministrstva za pravosodje oziroma vlade do danes ni bilo nobenega uradnega odgovora, sem danes vlado in ministrstvi za javno upravo ter pravosodje ponovno pozvala, naj spoštujejo določbe zakona o stavki in nas pozovejo k pogajanjem, saj želimo, da spor odpravimo sporazumno. Podali smo tudi konkreten predlog, in sicer smo od vlade zahtevali, da zviša plače tožilcev za 1.244 evrov bruto, kolikor znaša razlika med najnižjo plačo okrajnega državnega tožilca in poslanca," je za STA pojasnila vodja stavkovnega odbora tožilcev in okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić.

Po njenih besedah se vlada na stavkovne zahteve še ni odzvala, je pa njihov poziv posredovala v reševanje ministrstvoma za javno upravo in pravosodje.

Večina tožilcev bo v sredo za tri ure prekinila delo in s tem izrazila nezadovoljstvo zaradi neuresničene ustavne odločbe o sodniških plačah. Stavke se bo udeležila večina tožilcev, je poudarila Prevolšek Rajićeva.

"Po mojih zadnjih podatkih je pod sklep o stavki podpisanih 180 tožilcev, vseh tožilcev pa je 208. To pomeni, da je pod sklep o stavki podpisana zelo velika večina, glede na to, da je nekaj tožilcev odsotnih z dela zaradi bolezni, porodniških dopustov in drugega."

Napovedujejo tožbo proti državi

"Tožilci smo izjemno razočarani," pa je danes za STA poudaril predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Boštjan Valenčič.

Kot je dejal, doslej od vlade niso prejeli nobenega vabila na morebitne pogovore, "zato napovedujemo nadaljnje ukrepe, ko bomo proučili, kakšen je bil rezultat sredine stavke". V najkrajšem možnem času bodo tudi vložili tožbe zoper državo zaradi ugotovitve plačnih nesorazmerij med funkcionarji zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, je dodal Valenčič.

Sredino stavko tožilcev podpirajo tudi v Državnotožilskem svetu. Ta je danes na ustavno sodišče vložil intervencijo amicus curiae v zvezi s predlogom Sodnega sveta za določitev načina izvršitve odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač.

Tožilci bodo v sredo za tri ure prekinili delo in se zbrali v prostorih državnih tožilstev. V preostalem delovnem času bodo po navedbah stavkovnega odbora zagotavljali nemoteno delovanje državnega tožilstva med drugim v zadevah, ki so prednostne, nujne in hitre zadeve ter zadevah, vezanih na delo drugih organov. Med te denimo sodijo udeležba pri nujnih preiskovalnih dejanjih in na sojenjih v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta prostost.

O nadaljevanju protestnih aktivnosti bodo danes popoldan odločali tudi sodniki oziroma glavni odbor Slovenskega sodniškega društva. Če se bodo za to odločili, bodo po besedah podpredsednika društva Andreja Ekarta upoštevali, da z ukrepi ne posežejo prekomerno v pravice državljanov.