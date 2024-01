Dogovora ni, bodo zdravniki zaostrili stavko?

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Foto: STA

Pogajanja med vladno stranjo in zdravniškim sindikatom Fides so se, sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani, zopet končala brez napredka. Fides po besedah vladne strani ne pristaja na dogovor brez takojšnjih finančnih učinkov. Tudi sindikat je s potekom pogajanj nezadovoljen, zato bo na torkovem stavkovnem odboru predlagal zaostritev stavke.

"Tako kot že mnogokrat doslej to niso bila pogajanja, to je bila izmenjava stališč. Mislim, da nas vlada ne jemlje resno, zato mora prevzeti odgovornost sam premier," je po pogajanjih poudaril predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh. Predsednik vlade Robert Golob bi po njegovem mnenju moral priznati napake vlade in skušati rešiti situacijo v dobrobit vseh sodelujočih na pogajanjih.

Sindikat se bo v torek dopoldne sestal na glavnem stavkovnem odboru, kjer bodo predlagali zaostritev stavke. Po besedah Polha je odziv zdravnikov na poziv k zbiranju preklicev soglasij za nadurno delo množičen. Preklic soglasij je tako ena od mogočih oblik zaostrovanja, je potrdil.

V Fidesu so sicer k udeležbi na pogajanjih večkrat pozvali ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, ki pa je večkrat pojasnila, da za to nima mandata. Kot je danes povedal Polh, vladna pogajalska skupina zagotavlja, da je ministrica stalno obveščena o vsem dogajanju na pogajalskih sejah, zato ga čudi, da se pogajanj ne udeleži.

Strani se po besedah namestnika vodje vladne pogajalske skupine Denisa Kordeža še vedno vrtita okoli datuma uveljavitve finančnih učinkov, torej dvigov plač. Vlada namreč ne pristaja na parcialne dogovore s katerimkoli sindikatom, ki bi prinesel finančne učinke pred 1. januarjem 2025.

Naslednja pogajanja bodo v sredo ob 13. uri na sedežu Fidesa. "Srčno upamo, da pridemo do napredka in da tudi Fides končno razume, da ne glede na to, kdo sedi nasproti njih, so stališča pač enaka," je povedal Kordež. O vsebini ponujenega sindikatu ni želel govoriti, je pa poudaril, da so bile vladne ponudbe konkretne.