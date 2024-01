Soglasja za nadurno delo umaknila že več kot polovica zdravnikov

Zdravniki in zobozdravniki tretji teden stavke začenjajo na zborih stavkajočih. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana so se po besedah onkologinje in članice stavkovnega odbora Fidesa Ane Line Vodušek zbrali v velikem številu. Poudarjajo, da želijo delati po evropski direktivi, to je osem ur na dan, 40 ur na mesec in ne več kot 16 ur skupaj.

Na zboru stavkajočih na onkološkem inštitutu so se zbrali člani Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in tudi drugi zaposleni, ki niso člani Fidesa. V sindikatu preštevajo umike soglasij za nadurno delo, ki naj bi jih prešteli do srede. "Ampak že danes lahko rečem, da jih je krepko čez polovico," je v izjavi po zboru stavkajočih dejala Voduškova.

Stavkajoči so se danes zbrali na onkološkem inštitutu ter v splošnih bolnišnicah Celje, Ptuj, Novo mesto, Slovenj Gradec in Izola.

Imeli bi več časa za družino

"Zavržna je trditev, da nam gre samo za plače in nesorazmerja. V resnici so naše zahteve zgolj jamstvo in zaveze od te vlade, da se bo za zdravstveni steber dejansko potrudila," je še dejala Voduškova. Foto: STA Zdravniki poudarjajo, da je manjša obremenitev zdravnikov pomembna za zagotavljanje kakovostne in varne oskrbe bolnikom in da "imamo tudi ob tem delavniku več prostega časa za družino, kar so predvsem prizadevanja in želje mlajših zdravnikov".

"Žal pa je v našem zdravstvu glede na pomanjkanje zdravnikov ta delavnik dejansko znanstvena fantastika in se bo država oziroma vlada morala zelo potruditi, kako bo ponudila konkurenčne delovne pogoje, da bo privabila in ohranila zdravnike in nasploh vse zaposlene v javnem zdravstvu," je opozorila Voduškova.

Poudarila je, da se zavzemajo za celovite spremembe in za gradnjo zdravstvenega stebra za vse zaposlene.

Pogajanja brez napredka

Po besedah Voduškove zahteve zdravništva presegajo suhoparne stavkovne zahteve, ki so pravno postavljene. Zavzemajo se za to, da se v zdravstvenem stebru uredi specifika zdravstva, da se na državni ravni sprejmejo strokovni standardi in normativi, kar lahko pomeni tudi "podstat za variabilno nagrajevanje zaposlenih in konkurenčno zaposlitev za ohranitev kadra".

Danes popoldne nadaljujejo pogajanja z vladno stranjo. Voduškova je povedala, da od pogajanj ne pričakuje nič, če bo tako kot do zdaj. V sindikatu so namreč prepričani, da bi na stavkovnih pogajanjih morala sodelovati tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki pa se jih do zdaj ni udeležila.

"Ministrica pravi, da nima mandata, po drugi strani pa tudi ta pogajalska ekipa, ki jo imamo, nima mandata za podpis. Če se bo tako nadaljevalo, bomo na istem, kot smo bili prejšnji teden," napoveduje Voduškova.