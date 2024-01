Zdravniki so tudi v času stavke dolžni izdajati bolniške liste, so izpostavili na novinarski konferenci ministrstva za zdravje in ZZZS o zagotavljanju oskrbe bolnikov v času stavke. Izpostavili so socialni položaj posameznika in poudarili, da iz bolniškega lista izhajajo informacije, ki so ključne tako za bolnika kot za delodajalca.