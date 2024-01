Stavko zaostrujejo tudi v ZD: ponekod ne bo več delovala elektronska pošta

V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana stavka za zdaj poteka enako kot v preteklih dneh. V večini primerov ambulante delajo običajno, terminov večinoma ne odpovedujejo. Vsak zdravnik ali zobozdravnik v ZD Ljubljana, ki stavka, dela po zakonodaji in navodilih sindikata Fides, so pojasnili v ZD.

V ZD Litija delo v času stavke Fidesa poteka nespremenjeno, saj tamkajšnji zdravniki ne stavkajo, so za STA pojasnili v zdravstvenem domu.

Ambulante polovico ordinacijskega časa delujejo kot dežurne ambulante

Drugače je v ZD Kranj, kjer so zdravniki prejšnjo sredo stavko zaostrili in ta teden delajo po enakem režimu. Tamkajšnje ambulante tako zaradi stavke polovico ordinacijskega časa delujejo kot dežurne ambulante, kjer obravnavajo nujne primere, polovico ordinacijskega časa pa poteka delo s pacienti v okviru družinske ambulante v skladu z izjavo o minimumu delovnega procesa.

Vsa administrativna opravila – izdajanje nenujnih receptov, napotnic, medicinsko-tehničnih pripomočkov, urejanje bolniških staležev, kratke posvete in podobno – bodo v ZD Kranj izvajali samo ob četrtkih.

Stavkajo tudi v ZD Škofja Loka, kjer so od prejšnjega petka omejili elektronsko komunikacijo prek aplikacije doZdravnika.

V ZD Jesenice ne bo več delovala elektronska pošta

V ZD Jesenice vključno z zdravstvenima postajama Žirovnica in Kranjska Gora od sobote v splošnih ambulantah ne bo več delovala elektronska pošta, bo pa elektronski dostop omogočen prek aplikacije doZdravnika. Poleg tega v času zdravniške stavke družinski zdravniki ZD Jesenice ne bodo izdajali potrdil za komercialne zavarovalnice, za prehrano na delovnem mestu, za dodatne dni dopusta pri kroničnih bolnikih ter potrdil za udejstvovanje na športnih rekreativnih tekmovanjih.

V ZD Tržič delo za zdaj poteka po ustaljenih urnikih, brez omejitev za paciente. Zdravniki in zobozdravniki pa se, tako kot doslej, po lastni presoji odločajo o morebitni zavrnitvi neutemeljenih zahtev pacientov ali nepotrebnih obiskov v zdravstvenem domu, so objavili na spletni strani zdravstvenega doma.

Iz ZD Novo mesto so v ponedeljek za STA glede stavke Fidesa sporočili, da za zdaj niso imeli večjih težav. "Pregledani in obravnavani so bili vsi pacienti, ki so obravnavo potrebovali. Morda je bilo nekaj zamud pri posameznih administrativnih storitvah," so poudarili. V primeru zaostrovanja stavke bo vsak, ki bo obravnavo potreboval, to tudi dobil, pričakujejo pa težave z administrativnimi storitvami, so dodali.

Nekaj sprememb tudi v ZD Krško

V ZD Krško so medtem znova vzpostavili dosegljivost ambulant prek telefonov in elektronske pošte, ki pa so namenjeni le naročanju v ambulanto. Če bodo pacienti klicali ali pošiljali elektronska sporočila z drugim namenom, na primer glede receptov ali kontrolnih napotnic, bo medicinska sestra opravila osnovno triažo. Če življenje pacienta ni ogrožen in ne gre za stanje, ki bi preprečevalo osebni obisk v ambulanti, bo pacient prejel navodilo, da se osebno zglasi v ambulanti, so pri ZD Krško zapisali na spletni strani.

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Sindikat je že prejšnji teden napovedal zaostritev stavke. Zdravništvo si želi preklica soglasij za nadurno delo, je v ponedeljek povedal predsednik Fidesa Damjan Polh.