"Upam, da cene ne bomo začeli plačevati bolniki" #Spotkast

V novem Spotkastu smo se s političnima komentatorjema, novinarjema RTV Slovenija Tanjo Starič in Alešem Kocjanom, sicer ustvarjalcema podkasta Umetnost možnega, pogovarjali o aktualnem političnem dogajanju v državi. Od zdravniške in sodniške stavke do spornega nakupa bodoče sodne palače. Vlada je očitno ranljiva in določeni akterji poskušajo izkoristiti svojo priložnost. A kompromisnih rešitev – vsaj glede stavke zdravnikov in sodnikov – ni videti. "Upam, da cene ne bomo začeli plačevati bolniki," je opozorila Tanja Starič.

Ta vlada sicer res "pada iz afere v afero", pa vendar to za slovensko politiko ni nič nenavadnega. "Pomembno je predvsem, koliko imaš poslancev v parlamentu," je ocenila Tanja Starič in menila, da kakšnih predčasnih parlamentarnih volitev kljub veliki želji mnogih ni na vidiku. "V družbi je sicer velik nemir, v politiki pa se kaj zelo bistvenega še ni zgodilo. Premier še vedno kaže bojevitost, se pa lahko zgodi, da bi v okviru rekonstrukcije vlade, ki poteka, odšel še kakšen minister, da ne rečem ministrica," je dodala voditeljica Odmevov.

Novinar in urednik na Radiu Slovenija Aleš Kocjan je menil, da se z afero glede nakupa razpadajoče stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, v kateri naj bi uredili sodno stavbo, kaže tudi "spopad znotraj koalicije". A vendarle si ministrstvo za pravosodje "take šlamastike pri nakupu nepremičnine ne bi smelo privoščiti".

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan bo to afero težko preživela, "a če se bo zgodba ustavila zgolj z odstopom ministrice, to ne bo dobro". "Strašno me moti, ker v nobeni aferi ne pridemo korak naprej. Minister odstopi, tisti v ozadju pa vsi ostanejo … Čas bi bil, da se razkrije, kdo so ti ljudje v ozadju, ki poslujejo z državnim denarjem in sklepajo posle. Kdo so ti ljudje, ki se pojavljajo iz mandata v mandat?" je dejala Staričeva.

"Resno bi se morali vprašati, ne glede na to, da imamo vse nadzorne institucije, od KPK do računskega sodišča in NPU, kaj se dogaja z javnim denarjem. Meni se to zdi zelo pomembno sporočilo, ki pa se zdi, da je v tej aferi celo v ozadju," je opozorila.

"Premierjeva izjava o 600 evrih sodnikom je bila usodna napaka"

V Spotkastu je veliko časa namenjenega tudi komentarju zdravniške stavke, kjer sta se, kot je menila Staričeva, obe strani ujeli v "past". Fides je zaradi neizpolnjene vladne obljube dobil množično podporo članstva za stavko in zdaj se ne more umakniti, vlada pa bo po drugi strani, če bo popustila zdravnikom, "v sekundi dobila na ulico profesorje, učitelje … vseh 44 sindikatov javnega sektorja", sta opozorila skupaj s Kocjanom.

Težava je, da obe strani postavljata ultimativne zahteve in da kompromisne rešitve za zdaj ni mogoče najti. Ključno pri tem, kdo bo moral popustiti, bo zato javno mnenje.

"Fides sicer ima neko moralno podporo glede zahtev, ker vlada ni izpolnila obljube. A po drugi strani, ko poudarjajo težke razmere v zdravstvu, tudi pomanjkanje drugega kadra, ne le zdravniškega, kot rešitev ponujajo samo zvišanje njihovih plač," je poudaril Kocjan in ocenil, da javno mnenje ni na strani zdravnikov.

A to se bo lahko zelo hitro spremenilo, če bodo bolniki naleteli na resne težave in začeli "plačevati ceno te stavke". Potem bo vlada tista, ki bo morala hitro ukrepati, sta menila.

"Kaj bi storil Janez Janša?"

"Predvsem ne bi popuščal," sta odgovorila tudi na vprašanje, kako bi po njunem mnenju v sedanjih razmerah ravnal prejšnji premier.

Komentirala sta tudi "zapleten odnos" med premierjem Robertom Golobom in predsednico države Natašo Pirc Musar ter ugotavljala, ali se dogajajo kakšni strukturni premiki na levi sredini. Tega se v tem trenutku še ne da razbrati, je pa jasno, da je Pirc Musarjeva v svojih stališčih precej bolj jasna in opredeljena, kot smo bili morda vajeni doslej.

Sicer "od predsednika želimo slišati jasnejša stališča, po drugi strani pa smo osupli, ko jih izreče", sta komentirala po izjavi predsednice, da bi moral premier odstopiti, če bi KPK ugotovila, da je kršil integriteto.

Izpustili nismo niti dogajanja na desnici. Kljub "prerivanju" med SDS in NSi ter vzpenjanju Anžeta Logarja to niso neka "strašna prestrukturiranja, ampak politično tekmovanje", je menil Kocjan.

Bodo pa evropske volitve po velikem porazu na parlamentarnih volitvah zelo pomembne za desnico. Sicer se začenja generacijska menjava, vendar pa dokler bo Janša v sedlu, večjih premikov ne bo. Zagotovo še ne na evropskih volitvah, pa je še dodala Tanja Starič.

