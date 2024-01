Pacienti povedali svoje: to si mislijo o stavki in celotnem sistemu #video

Ste danes dobili zdravstveno oskrbo, ki ste jo potrebovali? Podpirate stavko zdravnikov? Ali zdravstveni sistem deluje? Vse to smo pred UKC Ljubljana vprašali paciente, ki so na dan stavke prišli v našo največjo zdravstveno ustanovo. Kaj so povedali, si poglejte zgoraj.

Zdravniki in zobozdravniki danes zaradi neuresničenih zavez vlade iz že sklenjenih sporazumov opozorilno stavkajo. Stavka bo v javnem zdravstvu trajala do 21. ure, delo bo potekalo v okrnjeni obliki. Dopoldne so izpeljali tudi zbore stavkajočih zdravnikov, na katerih so predstavili svoje zahteve, poroča STA.

Opravljajo zgolj nujne storitve

V času stavke v zdravstvu opravljajo zgolj storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt, le za nosečnice, otroke in starejše opravljajo tudi nenujne storitve. Za večino zdravstvenih storitev sicer velja enak razpored kot ob praznikih.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so v ponedeljek do večera čakali na morebitni odziv vlade, ki po besedah predsednika Fidesa Damjana Polha: "V letu in pol ni naredila prav nič za to, da bi javni zdravstveni sistem imel neko perspektivo v tej državi." V Fidesu poudarjajo, da lahko spor rešijo le z dialogom, ki ga z vladne strani ni.

Pozno zvečer na dopisni seji le imenovali pogajalsko skupino

Vlada je v ponedeljek pozno zvečer na dopisni seji le imenovala pogajalsko skupino, ki jo vodi višji sekretar na ministrstvu za javno upravo Mirko Stopar. A v Fidesu so že pojasnili, da zgolj začetek pogajanj ne bo dovolj, da bi odpovedali nadaljevanje stavke, ki naj bi trajala od 15. januarja do preklica.

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra lani, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in drugih zdravstvenih sodelavcev, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.