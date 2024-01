Vlada je na dopisni seji določila vladno pogajalsko skupino za pogajanja z glavnim stavkovnim odborom sindikata Fides ter sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Fides je za torek napovedal stavko zdravnikov in zobozdravnikov, ki se bo začela ob 7. uri.

Pogajalsko skupino bo vodil višji sekretar na ministrstvu za javno upravo Mirko Stopar, za njegovega namestnika pa so imenovali državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža. Preostali člani pogajalske skupine so predstavniki ministrstev za finance in za zdravje.

Kot so sporočili iz urada za komuniciranje, se je vlada na seji seznanila z napovedjo splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov in s stavkovnimi zahtevami glavnega stavkovnega odbora Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi s stavkovnimi zahtevami.

Vlada zdravnike vabi v enoten plačni sistem

"Vlada verjame, da je le v dialogu z zdravniki in zobozdravniki v okviru enotnega plačnega sistema javnega sektorja mogoče vzpostaviti sistem, ki bo ustrezno odgovarjal na današnje izzive. Zato sindikat Fides vnovič vabi k dialogu in ga poziva, da v interesu pacientov napovedano stavko prekliče," so po dopisni seji še sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Zdravniki in zobozdravniki bodo zaradi neuresničenih zavez vlade iz že sklenjenih sporazumov v torek izpeljali enodnevno opozorilno stavko. Z njo želijo vlado, kot je zvečer dejal predsednik sindikata Damjan Polh, prisiliti k dialogu. Kljub napovedi stavke sredi decembra in več pozivom k pogajanjem se vlada s predstavniki Fidesa doslej ni resno usedla za pogajalsko mizo, saj vztraja, da je treba stavkovne zahteve reševati v okviru enotnega plačnega sistema.

Fides zahteva višje plače za starejše zdravnike

Fides nasprotuje zamiku pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zdravnikov, medicinskih sester in ostalih zdravstvenih sodelavcev, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko.

V Fidesu so že napovedali, da če sklenitve dogovora ne bo, bodo stavko nadaljevali od 15. januarja do preklica.