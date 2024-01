Zadnji poziv vladi pred stavko Fidesa: Na voljo imate pet terminov za sestanek

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so pred za torek napovedano enodnevno opozorilno stavko poudarili, da si stavke ne želijo in menijo, da je nepotrebna, saj so stavkovne zahteve rešljive. Vladno stran zato znova pozivajo k pogajanjem, pogajalska skupina Fidesa pa jo na pogajanjih pričakuje že danes dopoldne.

Kot so v sporočilu za javnost v nedeljo zvečer zapisali v Fidesu, so v petek po sedmih neuspešnih pobudah za začetek pogajanj podali še dodatnih pet terminov pogajalskih sestankov. Pogajalska skupina Fides v sestavi vseh članov glavnega stavkovnega odbora bo vladno stran čakala danes ob 10. uri v prostorih Fidesa, so zapisali.

V sindikatu so mnenja, da odločevalci še naprej odlagajo rešitve z obljubami in podpisi v prihodnost zamaknjenih rešitev, ki jih nato ne izpolnijo. "Od oktobra 2022 so izboljšanje sistema pisno potrdili trikrat, nobena s podpisom potrjena rešitev se ni uresničila v celoti," so navedli v nedeljskem sporočilu za javnost.

Vlada je 10. januarja 2023 v sporazumu zapisala, da za nevzdržne razmere v javnem zdravstvenem sistemu niso odgovorni zdravniki, in obljubila implementacijo novega plačnega sistema za celotno javno zdravstvo do 1. januarja 2024, so spomnili.

"V enem letu se ni zgodilo nič z izjemo daljših vrst, dodatnih odhodov zaposlenih iz javnega zdravstva in še večje stiske pacientov in zaposlenih. To je ključni razlog za stavko: iskrena želja, da se vsaj tako rešitve začnejo uresničevati," so navedli.

Poudarili so, da so pripravljeni tako na pogajanja kot na stavko, ki bo v torek med 7. in 21. uro v večini zdravstvenih zavodov v Sloveniji.