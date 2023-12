Brez napredka. Pogajanj med Fidesom in vlado konec po petnajstih minutah.

Današnja pogajanja med zdravniškim sindikatom Fides, ki je za januar napovedal stavko, in vladno stranjo so se brez napredka končala po dobrih 15 minutah. Sindikat je pričakoval, da jih bo na drugi strani mize pričakala pogajalska skupina z mandatom za pogajanja, a se to ni zgodilo, je po sestanku povedal predsednik sindikata Damjan Polh.

"Vlada nam ni predlagala nič novega, mislim, da smo zgrešili sestanek. Pričakovali smo, da bo nasproti stala uradna pogajalska skupina. Vlada ni resno vzela zadeve, stavka je napovedana, obstajajo določena pravila, kako ravnati v primeru stavke, in očitno se tega še ne zavedajo, tako da smo sestanek hitro zaključili," je za STA in Radiotelevizijo Slovenija po sestanku povedal Polh.

Napovedal je, da bo sindikat na vlado znova naslovil pobudo za reševanje stavkovnih zahtev. Od vlade torej pričakujejo ustanovitev pogajalske skupine z mandatom za pogajanja.

Na današnjem sestanku, ki je bil sklican na pobudo Fidesa, sicer ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel ni bilo, z ministrstva se je sestanka udeležil državni sekretar Denis Kordež, je povedal Polh.

Opozorilna in splošna stavka januarja

Sindikat Fides je v začetku tedna za 9. januar napovedal enodnevno opozorilno stavko, za 15. januar pa začetek splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov do preklica. Za stavko je po oceni sindikata odgovorna vlada, saj ni izpolnila zavez iz sklenjenih sporazumov. V sindikatu si želijo ureditve plač in plačnega sistema zdravnikov na način, ki bo ločen in neodvisen od splošnega sistema plač v javnem sektorju - nova ureditev bi se začela uporabljati najkasneje s 1. julijem 2024. Ob tem pa si želijo sprejetja dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, ki so jih pripravili.

V enem od predlaganih aneksov tako Fides med drugim predlaga uvedbo novega delovnega mesta starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, katerega plača bi lahko dosegla tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5.890 evrov bruto.

Po ocenah Fidesa bi bilo v primeru uveljavitve tega aneksa 40 odstotkov zdravnikov uvrščenih med specialiste, 20 odstotkov bi jih zasedlo delovno mesto višjih zdravnikov specialistov, 40 odstotkov pa bi bilo starejših zdravnikov specialistov. Bi se pa odstotek zadnjih znal precej zmanjšati, saj jih je veliko pred upokojitvijo, je danes pojasnil Polh.

Na ministrstvu za zdravje poteka pogajanj s Fidesom danes niso komentirali. Za STA so sicer spomnili, da se je na napoved stavke že v ponedeljek odzval minister za javno upravo Franc Props, in poudarili, da se pridružujejo njegovemu odzivu. Props je med drugim ocenil, da je odločitev sindikata o napovedi stavke preuranjena.