Bi en odstotek v pogajanjih lahko spremenil vse?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada in sindikati javnega sektorja so se na današnjih pogajanjih precej približali dogovoru o uskladitvi plač z inflacijo v prihodnjem letu. "Prišli smo do 99 odstotkov dogovora," je dejal finančni minister Klemen Boštjančič. A je po njegovih besedah tudi preostali odstotek lahko še zelo problematičen. Pogajanja bodo nadaljevali v četrtek.