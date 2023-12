Sindikati vladi: To je sramota. Čas je za izpolnitev danih zavez. #foto #video

Na shodu pred vlado so se opoldne zbrali predstavniki zaposlenih iz različnih delov javnega sektorja in vladi sporočili, da je dovolj praznih obljub ter da je čas, da dane zaveze končno izpolni. Pričakujejo uskladitev plač z inflacijo in odpravo plačnih nesorazmerij. Če dogovora ne bo, napovedujejo, da se bodo drugič zbrali še v večjem številu. Na ministrstvu ne vidijo razlogov za shod.

Današnji shod so pripravili v pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek.

Foto: Ana Kovač

Vanjo vključeni sindikati zastopajo zaposlene v številnih poklicih in dejavnostih, med njimi so policisti, poklicni gasilci, ravnatelji, zaposleni v vojski, zdravstvu, sociali, državni upravi, kulturi, visokem šolstvu.

Foto: Ana Kovač

Po Počivavškovih besedah sindikati njihove pogajalske skupine predstavljajo tri četrtine vseh sindikatov javnega sektorja, z današnjim shodom pa izkazujejo enotnost in odločnost. "Naše poenotene zahteve in stališča imajo prav zaradi različnosti sindikatov, ki so jih oblikovali, posebno veliko težo in legitimnost, zato naš glas ne more ostati neslišan," je dejal.

Protestniki, opremljeni s sindikalnimi zastavami, piščalkami in transparenti, so se najprej zbrali na Trgu republike, od koder so se peš odpravili pred poslopje vlade. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Tam so vladi sporočali, da jim počasi zmanjkuje potrpežljivosti. "Dovolj je prelomljenih obljub, dovolj neuresničenih zavez, dovolj je zavlačevanja v pogajanjih, dovolj je spreminjanja izhodišč, konceptov ter vedno novih in novih pogojevanj," je poudaril Počivavšek.

Jakob Počivavšek Foto: Ana Kovač

Sindikati zahtevajo zaključek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, o čemer bi dogovor, kot so opozarjali, moral biti sklenjen že do julija letos. Ob tem je njihova zahteva tudi takojšen dogovor glede usklajevanja plač z inflacijo.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Ob napovedani inflaciji, ki bo tudi letos presegla pet odstotkov, vlada predlaga zgolj 40-odstotno uskladitev z inflacijo oziroma 2,2-odstotni dvig vrednosti plačnih razredov in se glede tega tudi na zadnjih pogajanjih v sredo "ni premaknila niti za milimeter", je dejal Počivavšek. "To je sramota, to je odnos do javnih uslužbencev, na katere računa vsakič, ko pride do naravne nesreče, do epidemije ali kakršnekoli druge krize," je še dodal po poročanju STA.

Ministrstvo: še vedno iščemo kompromis

Na ministrstvu za javno upravo so ob današnjem protestnem shodu dela sindikatov javnega sektorja navedli, da je to legitimno orodje sindikalnega boja, a razloge zanj težko sprejmejo. Pogajanja potekajo, obe strani se trudita najti kompromisno rešitev glede usklajevanj vrednosti plačnih razredov plačne lestvice z inflacijo v letu 2024, so zapisali.

Kot so spomnili na ministrstvu, je minister za finance v funkciji ministra za javno upravo Klemen Boštjančič po ponedeljkovi seji pogajalske komisije dejal, da vladna stran ocenjuje pogajanja kot konstruktivna in je sindikatom predlagala delno uskladitev plač z inflacijo v drugi polovici naslednjega leta. To pomeni, da bi se vse plače javnih uslužbencev v naslednjem letu zvišale.

Za začetek uveljavitve odprave plačnih nesorazmerij in novega plačnega sistema pa so predlagali začetek leta 2025 zaradi nujne sanacije škode po poplavah, so spomnili na ministrstvu.

Pogovori o spremembah plačnih razredov

Tudi na sredini seji pogajalske komisije sta obe strani izmenjali nekaj predlogov, kako bi se spremenile oz. povečale vrednosti plačnih razredov v javnem sektorju. Državna sekretarka ministrstva za javno upravo in namestnica vodje vladne pogajalske skupine Mojca Ramšak Pešec je po seji pojasnila, da v pogajanjih napredujejo in so prepričani, da bodo sklenili dogovor in se bodo plače javnih uslužbencev v naslednjem letu povišale. "Odprto je še vprašanje glede višine spremembe in glede datuma uveljavitve. Ostajamo optimistični," so povzeli njene besede v sporočilu za javnost.

Poleg tega bi pogajalski strani sklenili dogovor, da se začetek izvajanja plačne reforme v javnem sektorju in sočasne odprave plačnih nesorazmerij zamakne za eno leto, so dodali. O tem so se pogovarjali že večkrat, saj je zaradi nujne sanacije škode po avgustovskih poplavah, kar je trenutno prioriteta celotne države, predlog začetka uveljavitve odprave plačnih nesorazmerij in novega plačnega sistema 1. januar 2025.