Sindikati opazujejo in se čudijo pogajanjem o interventnem zakonu v zdravstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnjega srečanja sta se udeležila tudi minister za finance Klemen Boštjančič in predsednik vlade Robert Golob, ki je na nedavnem vrhu gospodarstva napovedal srečanja s predstavniki gospodarstva najmanj enkrat mesečno. Na fotografiji predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.

Današnjega srečanja sta se udeležila tudi minister za finance Klemen Boštjančič in predsednik vlade Robert Golob, ki je na nedavnem vrhu gospodarstva napovedal srečanja s predstavniki gospodarstva najmanj enkrat mesečno. Na fotografiji predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Foto: Bojan Puhek

Predstavniki vlade so se danes na temo predloga interventnega zakona v zdravstvu sešli s predstavniki reprezentativnih delodajalskih organizacij. Gospodarstvo od vlade zahteva umik nekaterih zakonskih rešitev. O nekaterih rešitvah so se že dogovorili, glavna vprašanja pa ostajajo odprta. Dialog bodo nadaljevali še ta teden, so povedali po srečanju.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v izjavi za novinarje pojasnila, da so se na prvem sestanku z delodajalci dotaknili predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva.

Še veliko odprtih vprašanj

"Predstavili smo si poglede obeh strani, dogovorili smo se o nekaterih rešitvah, o nekaterih pa se bomo še v nadaljevanju v tem tednu, ko se bomo še dodatno srečevali," je napovedala Prevolnik Ruplova.

Glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček je pojasnil, da so danes govorili o vseh členih, ki težijo delodajalsko stran in predstavljajo dodatne obremenitve za gospodarstvo. "Na marsikatero vprašanje smo našli tudi odgovor oziroma rešitev, ne pa na glavna vprašanja. Kar zadeva glavne pripombe, smo se dogovorili, da bomo poiskali še dodatne argumente," je dejal in dodal, da bodo v prihodnjih dneh na podlagi vseh podatkov sprejeli zaključke.

Kot je poudaril Gorenšček, je do ponedeljka, ko bo predlog zakona obravnavan na odboru DZ za zdravstvo, še dovolj časa, da najdejo rešitve tudi za tiste probleme, ki jih najbolj žulijo. Med temi je tudi obremenjevanju gospodarstva iz naslova bolezni, in sicer predvideno podaljšanje obdobja bolniškega nadomestila v breme delodajalca v primeru bolezni ali poškodbe z 20 na 30 dni.

Pojasnil je, da bodo na podlagi vseh podatkov, tudi tistih, s katerimi razpolaga ministrstvo za zdravje in jih delodajalci še niso videli, sprejeli odločitev, "ali je res nujno, da se ta člen spremeni že v tem interventnem zakonu".

"Mi predlagamo, da bi vse spremembe komunicirali januarja, ko imamo tudi napovedana sistematična, redna srečanja z vlado, na katerih bomo govorili o vseh obremenitvah," je še dejal Gorenšček.

Proti dvigu davka na dohodek gospodarskih družb

Med prioritetami delodajalcev je še, da vlada do novega leta umakne vsaj dvig davka na dohodek gospodarskih družb, ki ga predvideva zakon o obnovi po avgustovski ujmi, in uvede obvezen solidarnostni prispevek za popoplavno obnovo ter zamakne začetek veljavnosti zakona o čezmejnem opravljanju storitev do obljubljenega sprejema drugačne rešitve.

Sindikati opazujejo in se čudijo

Medtem pa dogajanje skrbno spremljajo tudi na sindikalni strani. "Sindikati opazujemo, kako si delodajalske organizacije predstavljajo socialni dialog. In se čudimo. Pika," je ločeno sestankovanje dveh socialnih partnerjev za STA komentirala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič.