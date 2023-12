Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je za 9. januar napovedal enodnevno opozorilno stavko, za 15. januar pa začetek splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Za stavko je po oceni sindikata odgovorna vlada, saj ni izpolnila zavez iz sklenjenih sporazumov, je na novinarski konferenci povedal predsednik sindikata Damjan Polh.

Med razlogi za začetek stavke so v sindikatu izpostavili še zavlačevanje s plačno reformo in zapostavljanje zaposlenih ob vse več dodatnih nalogah in obremenitvah. Prav tako opozarjajo na prisilne ukrepe, ki jih po njihovi oceni uvaja prejšnji teden sprejet zdravstveni interventni zakon, pa tudi zapiranje oddelkov in ambulant kot posledica pomanjkanja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev.

Opozorilna stavka 9. januarja, nekaj dni kasneje začetek splošne stavke

Sklep o začetku splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov je na seji 12. decembra sprejel glavni odbor sindikata in ga posredoval vladi, ministrstvu za zdravje, pa tudi zdravstvenim zavodom in sindikalnim zaupnikom.

V sporazumu je predviden tudi drugi del stavke, ki se bo začel 15. januarja in bo trajal do sprejema sklepa o prenehanju stavke glavnega odbora sindikata ali pa do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Gre že za četrto napoved stavke sindikata Fides v mandatu aktualne vlade. Prvič je sindikat stavko napovedal septembra 2022, kot glavno pa takrat izpostavil zahtevo za izstop iz enotnega plačnega sistema. Vladna stran in sindikat sta nato 19. oktobra 2022 podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavke, ki je predvidel oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Vlada se je s sporazumom zavezala, da bo ločen plačni zdravstveni steber oblikovala do 1. aprila 2023 in ga nato do 30. junija 2023 vložila v zakonodajni postopek, kar pa se ni zgodilo.

8. decembra 2022 je nato glavni odbor Fidesa sprejel odločitev o enodnevni opozorilni stavki v januarju. Takrat so stavkovne zahteve razširili. Fides je večer pred napovedano stavko slednjo odpovedal in nato z vladno stranjo podpisal nov stavkovni sporazum. S sporazumom je vlada med drugim izjavila, da za nevzdržne razmere v javnem zdravstvu niso krivi zdravniki, hkrati pa se je zopet zavezala k oblikovanju ločenega plačnega zdravstvenega stebra do 1. aprila 2023 in do njegove vložitve v zakonodajni postopek do 30. junija 2023.

Tretja napoved stavke se je zgodila letos spomladi - za njen začetek je bil takrat določen 2. april. A so večer pred začetkom stavko v Fidesu preklicali. Odločitev so sprejeli po tistem, ko je vlada sindikatom javnega sektorja, torej tudi Fidesu, poslala osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema, kar so v sindikatu ocenili kot prvi korak k izpolnitvi vladnih zavez o ločenem zdravstvenem plačnem stebru.

Beovićeva: Stavka zdravnikov je zadnji ukrep

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je ob napovedi splošne stavke zdravnikov in zobozdravnikov ocenila, da razmere v zdravstvu niso dobre in se morajo urediti. Poudarila je, da si zdravniki stavke nikoli ne želijo, saj pomeni dodatno tveganje za bolnike, je pa to zadnji ukrep, če ustreznih dogovorov ne bo.

Hkrati ocenjuje, da mora država sprejeti interventne ukrepe, ki bodo v javno mrežo privabili in zadržali dovolj osebja tako zdravnikov in zobozdravnikov kot sester, administratorjev, strežnic, informatikov in ostalih, da bodo lahko zagotavljali potrebe prebivalstva.