"Če se ne bo nič zgodilo, bo politika te vlade nosila posledice naših sindikalnih aktivnosti" #video

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides zaradi predloga interventnega zakona zahteva urgenten sestanek z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Na njem se želijo dogovoriti o realizaciji stavkovnih sporazumov in umiku spornih določb interventnega zakona. V nekaterih členih namreč vidijo napoved prisilnega dela zdravnikov.

"Vlada je s predlogom interventnega zakona priznala, da so razmere v slovenskem javnem zdravstvu kritične. Iz predloga zakona namreč jasno izhaja, da so razmere v javnem zdravstvu enako kritične, kot če bi bila epidemija, poplava ali neka druga naravna nesreča. Če so razmere v zdravstvu izredne, potem je treba tudi plače v zdravstvu reševati izredno," poudarjajo v sindikatu.

"To je predlog zakona, ki je šel mimo vseh socialnih dialogov in mimo mnenja stroke," je v današnji izjavi za medije dejal predsednik Fidesa Damjan Polh in dodal, da jim politika narekuje bremena mimo njihovih mnenj. Ta zakon je po njegovih besedah žalitev za zdravstvo, ki je v epidemiji covid-19 stopilo skupaj in pomagalo ublažiti njene posledice. Pristojno ministrstvo so na nekatere stvari tudi opozarjali in jim ponujali rešitve ter dialog, a se nič ni uresničilo, je dejal.

V Fidesu so spomnili, da so z vlado v preteklosti podpisali dva stavkovna sporazuma z namenom obrniti negativni trend v javnem zdravstvu in preprečiti takšno katastrofo. "Zadeve so nujne, rok je do konca leta. Sami so si postavili ta rok in če se ne bo nič zgodilo, potem bo politika te vlade nosila posledice naših sindikalnih aktivnosti," je opozoril Polh.

V sindikatu menijo, da sta zavlačevanje z njuno izpeljavo in kršitev dogovorjenih časovnic pokazala svoje. "Odhajanje strokovnih kadrov iz javnega zdravstva se nadaljuje in je zdaj dobilo dimenzije izrednih razmer," so še opozorili.

Stanković: Počasi imamo dovolj. Po novem letu čas za ostre ukrepe.

"V Fidesu smo bili več kot kooperativni, dali smo jim čas, sami so si postavili svoje roke, niti enega roka niso izpolnili," je dejal član sindikata Milenko Stanković. Bliža se čas, ko bo treba poravnati račune in urediti delovne pogoje in primerno plačilo, je dodal. Od leta 2018, ko je zaživel trenutni plačni sistem, je inflacija narasla za 40 odstotkov, vlada pa je plače v zdravstvu blažila z minimalnimi dvigi, opozarja. "V Fidesu imamo tega počasi dovolj in menim, da je po novem letu čas za ostre ukrepe," je dodal.

Kot so sporočili že v nedeljo, so kritični do člena zakona, ki predvideva ukrepe glede izvajanja zdravstvene dejavnosti v posebnih pogojih, ki so posledica naravne ali druge nesreče ali podobnega dogodka, na primer nenadnega pomanjkanja zdravstvenih delavcev ali povečanega obsega dela. Med začasnimi ukrepi je predvidena možnost začasne premestitve zdravstvenega delavca, prepoved ali omejitev soglasja za delo pri drugem izvajalcu ter prepoved ali omejitev izrabe letnega dopusta ali stavke.

Fides: Ne zahtevamo umika celotnega zakona, le spornih točk

Če držijo v javnosti dostopni deli zakona, iz katerih po mnenju Fidesa izhaja, da namerava država zdravstvo reševati s prisilnim delom zdravnikov in drugih zaposlenih v zdravstvu, bo sledil zdravniški upor, so opozorili v nedeljo. "Konflikt je eskaliral že s predlogom zakona. Fides bo pri stopnjevanju sindikalnih aktivnosti sledil ogorčenju in jezi, ki ju je predlog zakona sprožil med zdravniki," je danes napovedal sindikat.

"Politiko naprošamo in pozivamo, da se ta zakon spremeni in skladno z mnenjem zdravniških društev in tudi sindikata pripravi tako, da bo sprejemljiv tudi za nas, za zdravstvene delavce, ki v tem procesu delamo," je dejal član Fidesa Silvan Saksida. Napovedal je, da se bo v kratkem sestal glavni odbor Fidesa, ki mu bodo predložene možnosti tega protesta, neka oblika zadnjega namreč "v kratkem bo".

Fides ne zahteva umika celotnega zakona, le umik vseh spornih točk, za katere bi radi podali svoje mnenje in poiskali druge, boljše rešitve, je izpostavil Polh. "S pametnim dialogom in iskanjem racionalnih rešitev bi lahko prišli do zaključka brez konflikta," je dejal. Čas za to je po njegovih besedah do konca leta, ob tem pa, da bi se izognili konfliktom, zahtevajo še sklenitev omenjenih sporazumov in njihovo oblikovanje v anekse h kolektivni pogodbi.

Vlada je namreč v petek na dopisni seji po nujnem postopku v nadaljnjo obravnavo v DZ poslala predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva. Zakon bo pripomogel k večji dostopnosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema, je prepričana vlada.