Ministrica za zdravje upa, da na interventni zakon ne bo vložen veto

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel ocenjuje, da je interventni zakon v zdravstvu zelo dober, saj prinaša ukrepe, ki so nujni za delovanje zdravstvenega sistema. Ob tem upa, da na zakon ne bo vložen veto in da bo sprejet še letos, saj v nasprotnem primeru obveznega prispevka ne bodo mogli začeti pobirati, je dejala ob robu seje DZ.

Med nujnimi ukrepi je navedla ureditev pobiranja obveznega zdravstvenega prispevka, saj bi bila brez te ureditve ogrožena finančna stabilnost zdravstvenega sistema. "Tudi ostali ukrepi, ki jih uvajamo, za prebivalke in prebivalce povečujejo dostopnost do zdravstvenih storitev," je zagotovila in ob tem navedla olajšan vstop tujih zdravnikov na slovenski trg, nagrajevanje specialistov družinske medicine in time družinske medicine, ki so bolj obremenjeni.

Poslanci izpostavili pomanjkanje socialnega dialoga

Tudi danes so poslanci v razpravi o zakonskem predlogu izpostavili pomanjkanje socialnega dialoga. Prevolnik Ruplova je dejala, da javna razprava ni mogla biti tako dolga, kot bi si želeli, saj je treba nekatere ukrepe sprejeti do 1. januarja 2024.

Za prihodnje zakone, ki jih pripravljajo, pa upa, da jih bodo lahko sprejemali po rednem postopku. Tudi za interventni zakon, ki ga sprejemajo danes, so od deležnikov dobili koristne predloge, ki so jim pomagali izboljšati zakon. "Jaz si želim socialnega dialoga in vključevanja vseh deležnikov v pripravo zakona," je zagotovila.

Na očitke SDS, da z zakonom ni zadovoljen nihče, razen koalicija, je odgovorila, da so dobili nekaj pozitivnih odzivov zdravstvenih delavcev. Med drugim za podaljšanje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve zaposlenih v ambulantah družinske medicine, ki bi sicer s koncem leta prenehali.

Na kritike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), da se zakon sprejema prepozno, odgovarja, da so imeli v ZZZS dovolj časa, da se pripravijo nanj.

Poslanci DZ trenutno razpravljajo o vladnem predlogu zdravstvenega interventnega zakona, o njem pa bodo glasovali danes po opravljeni razpravi.