V Golobovi vladi Fides že četrtič napovedal stavko

Vlada še vedno ni oblikovala pogajalske skupine za pogajanja za rešitev stavkovnih zahtev zdravnikov in zobozdravnikov, ki jo je za torek napovedal Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Stavkovna pogajanja se tako še niso začela, kljub temu da si stavke ne želijo, so priprave v polnem teku, so v sindikatu pojasnili za STA.

Po navedbah Fidesa vlada v 18 dneh po napovedi stavke še naprej oblikuje pogajalsko skupino, kar "zgovorno govori o učinkovitosti in pripravljenosti odločevalcev za rešitev stanja v zdravstvu". Fides je vladi sicer že ob napovedi stavke 18. decembra posredoval predlog terminov za pogajanja, a se kljub sedmim predlogom pogajanja še niso začela.

Stavka v dveh delih

"Nepristop vladne strani k pogajanjem pomeni kršitev četrtega člena zakona o stavki, skladno s katerim sva si obe strani od dneva napovedi stavke dolžni skupaj prizadevati za sporazumno rešitev stavkovnih zahtev," so sporočili iz sindikata. Dodali so, da si stavke ne želijo in da so "stavkovne zahteve rešljive, saj vsebujejo zgolj izpolnitev tistega, kar je vlada s podpisanima sporazumoma pred več kot letom dni potrdila in bi moralo z začetkom tega leta že veljati".

Glavni stavkovni odbor se je sestal v sredo in se po navedbah sindikata seznanil s pripravami na stavko po terenu, redni sklic naslednje seje glavnega stavkovnega odbora v razširjeni sestavi pa je predviden za ponedeljek, torej dan pred stavko. Na pojasnila vladne strani, kdaj bo oblikovala pogajalsko skupino in začela pogajanja s Fidesom, STA še čaka.

Fides je napovedal, da se bo prvi del stavke v obliki prekinitve dela z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa začel v torek, 9. januarja, ob 7. uri in trajal do 21. ure. Drugi del stavke pa se bo začel v ponedeljek, 15. januarja, ob 7. uri in bo trajal do sprejema sklepa o prenehanju stavke, ki ga sprejme glavni odbor sindikata, ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev.

Stavko zdravnikov in zobozdravnikov so podprli tudi v Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. V sporočilu za javnost so zapisali, da se "le z izboljšanjem delovnih pogojev lahko ohrani zadostno število zdravstvenih delavcev v javnem zdravstvenem sistemu, kar bo pomenilo posledično tudi boljšo obravnavo in večjo dostopnost za bolnike".

Med razlogi za stavko zavlačevanje in prisilni ukrepi

Fides je stavko sredi decembra napovedal, saj vlada po njihovi oceni ni izpolnila zavez iz sklenjenih sporazumov. Med razlogi za začetek stavke so v sindikatu izpostavili tudi zavlačevanje s plačno reformo in zapostavljanje zaposlenih ob vse več dodatnih nalogah in obremenitvah. Prav tako opozarjajo na prisilne ukrepe, ki jih po njihovi oceni uvaja decembra sprejeti zdravstveni interventni zakon, pa tudi zapiranje oddelkov in ambulant kot posledice pomanjkanja zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev.

Gre že za četrto napoved stavke sindikata Fides v mandatu aktualne vlade. Prvič je sindikat stavko napovedal septembra 2022, kot glavno pa takrat izpostavil zahtevo za izstop iz enotnega plačnega sistema. Vladna stran in sindikat sta nato 19. oktobra 2022 podpisala sporazum o začasni prekinitvi stavke, ki je predvidel oblikovanje ločenega plačnega zdravstvenega stebra v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Vlada se je s sporazumom zavezala, da bo ločen plačni zdravstveni steber oblikovala do 1. aprila 2023 in ga nato do 30. junija 2023 vložila v zakonodajni postopek, kar pa se ni zgodilo.