Presunljiva izpoved Slovenke: njeno mamo so si podajali do smrti

Barbara Nemec je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, delila kalvarijo, ki jo je njeni družini povzročil po njenih besedah neobstoječi slovenski zdravstveni sistem. "Če se praktično čez noč naše zdravstvo ne bo spremenilo na bolje, dostojnega konca ne bo dočakal nihče od nas," je zaključila nit objav, v katerih je opisala sosledje dogodkov, ki so vodili do smrti njene mame.

Mama uporabnice družbenega omrežja X Barbare Nemec, na platformi se predstavlja tudi z vzdevkom @Bronte72, si je septembra po padcu zlomila kolk, kar je vodilo v poslabšanje njene demence, ki je bila po besedah Nemčeve predhodno sicer še v začetnem stadiju.

Grozna 🧵. Neprijetna.

Takšne stvari se ne piše po tviterju.

Ker so osebne in tragične.

Ampak so tudi sistemske.

Mogoče pa gre za tretjo fazo žalovanja – jezo. Ne vem.

Moram to napisati. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Potrebna je bila operacija, po kateri je mama Nemčeve staknila kar tri bolnišnične okužbe, njene rane pa se niso celile. Mamo je doletel bolnišnični nemir, ki se je razvil v delirij, zato so jo po odmerku večjih doz pomirjeval in antibiotikov iz oddelka preselili v psihiatrično kliniko Ljubljana - Polje. Nemčeva ob tem pograja oskrbo v prejšnji bolnišnici, a brez kritike osebja – zelo se trudijo, a jih je premalo, zapiše.

V zagovor osebju: premalo jih je.

Na oddelku so v glavnem zlomi kolkov, sami starejši ljudje. Kar pomeni plenice, katetri, veliko več nege, kot je zmorejo opraviti.

Mnogi se trudijo. Res se. A ne ge. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Po zdravljenju v Polju njeni mami odpovejo ledvice, zato jo pošljejo na internistično prvo pomoč, piše Nemčeva. Tam sodeč po izvidu ugotovijo, da je bolnica nekooperativna, in jo pošljejo nazaj v psihiatrično kliniko, kjer pa ugotovijo, da je njena okužba še vedno aktivna in jo pošljejo na oddelek travmatologije na UKC Ljubljana. Tam ocenijo, da so gospe ledvice odpovedale zato, ker ni dovolj pila, in jo odpustijo v domačo oskrbo, čeprav v Polju ocenjujejo, da to ni varno.

Nam odleže, ker vemo, da jo bomo previli vsakokrat, ko bo to potrebno. Da bomo stali ob njej s to, ono ali tisto tekočino. Hrano. In ji zagotavljali vso nego, ki jo premoremo in smo se jo v tem času naučili na youtubu in tiktoku. Neverjetno koristni paltformi v takšnih primerih. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Nemčeva se za pomoč obrne na osebno zdravnico, ki njeno mamo zaradi suma vnetja pošlje na urgenco, od tam pa jo po osemurnem čakanju na obravnavo znova pošljejo v bolnišnico Polje, kjer ugotovijo ponovitev uroinfekta ter bolnico s škatlo antibiotikov pošljejo domov. Osebje v Polju se res trudi, jih pohvali Nemčeva.

Zgruntamo, da se zdravila tepejo med seboj in samo še poslabšujejo njeno stanje. Po nebroj klicih na vse strani probamo uskladiti zdravila, da bi delirij izboljšali. Uspe nam – bolj labavo - za par dni. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Kombinacija zdravil, ki so jih mami Nemčeve za zdravljenje oziroma blaženje različnih bolezenskih in duševnih stanj predpisali različni zdravniki, po njenem mnenju in po mnenju njene družine vse skupaj postopoma še poslabša. Mama ponovno pristane na infekcijski kliniki, kjer pa ugotovijo, da antibiotik ni deloval. Brez izvidov – imela jih je Nemčeva, ki pa ji niso dovolili, da gre zraven – jo odpeljejo na pregled in naposled predpišejo drug antibiotik.

Kaj me je najbolj zlomilo na hodniku infekcijske: zdravniki hitijo mimo. S pogledi uperjenimi v tla.

Enemu je celo malo zastal korak ob vpijoči mami, kot da bi razmišljal, ali lahko kaj stori.

Pa se je odločil, da to ni njegov primer. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Mami Nemčeve se stanje v prihodnjih dneh kljub prizadevanjem osebne zdravnice, da bi našla pravo terapijo za umiritev in nadzor bolečin, slabša, budna je tudi po 70 ur skupaj. Z zdravnico kasneje ugotovita, da mama umira. Patronažna služba za proces paliative predlaga doziranje morfija.

Kaj grem s to nitjo.

Vse kar je živo, tudi umre.

Mama bi se poslovila prej ali slej.

A to trpljenje. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Nemčeva v naslednjih zapisih v niti na družbenem omrežju X kritizira "prelaganje zdravljenja z institucije na institucijo, neažurno spremljanje izvidov, oklepanje svojih ozkih področij in prepiranje, kdo je odgovoren za pacienta". Zapiše tudi, da si je njihova osebna zdravnica močno prizadevala za temeljitejšo obravnavo njene mame, a "tudi ona proti sistemu ni mogla veliko".

Na Infekcijski zavzemajo stališče, da bo antibiotik umiril delirij.

Ko se delirij ne umiri, lahko pokličeš na dežurno v Polje – kjer dobiš še 17-tega zdravnika po vrsti, ki predlaga še 5 haldol kapljic.

Na neki točki najbrž malo obupaš. — Barbara Nemec (@Bronte72) January 4, 2024

Slovenski zdravstveni sistem je tako rekoč neobstoječ, nit zaključi Nemčeva, in napove, da bo, ko bo "enkrat narobe narisala tisto uro" (znan test za zaznavanje zgodnjih stadijev demence, op. p.), v izogib trpljenju dostojen konec poiskala v Švici (v Švici je pomoč pri končanju lastnega življenja dovoljena že vse od leta 1942, op. p.).

Na Ministrstvo za zdravje smo naslovili prošnjo za komentar izpovedi Barbare Nemec na družbenem omrežju X. Njihov odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.