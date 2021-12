Švica odobrila novo pot do smrti. Konec v tridesetih sekundah in to brez bolečin.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Proces umiranja v stroju Sarco traja manj kot minuto, smrt pa nastopi zaradi hipoksije in hipokapnije, torej zniža raven kisika pod kritično raven. Foto: Twitter

V Švici je pomoč pri samomoru dovoljena že vse od leta 1942. Trenutno za evtanazijo oziroma zdravniško pomoč pri samomoru uporabljajo injekcijo z natrijevim pentobarbitalom, za tak postopek pa pacient potrebuje dovoljenje zdravnika. S 3D kapsulo Sarco želijo predstavniki podjetja Exit International doseči, da bo samomor mogoč za vsakogar, kjerkoli in brez dovoljenja zdravnika. Kapsule so v Švici že uzakonjene, uporabljati jih bodo začeli leta 2022.

Controversial 3D printed ‘Sarco’ suicide capsule legalized in Switzerland https://t.co/65XGGtJGSi pic.twitter.com/pLbvTLcUp0 — Fabbing (@fabbing) December 7, 2021

Poleg Švice pacientu pomoč pri evtanaziji omogočajo v Belgiji, na Nizozemskem, v Kanadi in v Luksemburgu, seveda pa mora ta biti odobrena s starni zdravnikov.

Na Nizozemskem denimo evtanazijo omogočjio vsakemu, ki je star vsaj 12 let, pred katerim je trpeče življenje, brez možnosti izboljšave. Lani je bil tak zaključek na Nizozemskem odobren 6.938 ljudem, kar je za 9 odstotkov več kot leto prej, storitve evtanazijskih organizacij Dignitas in Exit pa je lani v Švici koristilo približno 1300 ljudi. Obe podjetji uporabljata tekoči barbiturat, ki v nekaj minutah povzroči globoko komo, ki ji sledi smrt, piše Independent.

Proces umiranja v stroju Sarco traja manj kot minuto, smrt pa nastopi zaradi hipoksije in hipokapnije, torej zniža raven kisika pod kritično raven. Ideja je omogočiti neboleč asistirani samomor. Prednost naprave je tudi v tem, da jo podjetje lahko dostavi na dom stranke in se le ta lahko poslovi v domačem okolju oziroma na lokaciji, ki jo izbere. Zatem se biloško razgradljivo kapsulo loči od podlage in uporabi kot krsto.

Sarco Capsule, World's First 3D-Printed Euthanasia Machine, Ends Life With A Click 💀

😱 https://t.co/UVIEeeWjqy — ReconSecureComputing (@SecRecon) December 7, 2021

Kapsula se aktivira v notranjosti naprave in pacientu omogoči, da jo sproži, ko je pripravljen. Pred aktivacijo mora uporabnik odgovoriti na nekaj vprašanj. Sarco naprava se napolni z dušikom, uporabniku začne zmanjkovati kisika, pade nezavest, nato v globoko komo in sledi smrt. Postopek tarja trideset sekund in uporabniku ne daje občutka panike ali dušenja.

Nasprotniki evtanazije napravo označili za povečano plinsko komoro

Philip Nitschke, izumitelj naprave se je soočil s kritikami nasprotnikov evtanazije. Dejal je, da v Evropi zaradi negativnih konotacij holokavsta plin morda nikoli ne bo sprejemljiva metoda za evtanazijo in dodal, da so nekateri naparvo Sarco označili za povečano plinsko komoro.

Kritizirali so ga tudi zaradi futurističnega dizajna, ki se zdi, da evtanazijo spremeni v nekaj glamuroznega, pa tudi zaradi aplikacije za navidezno resničnost, ki ljudem omogoča, da "doživijo lastno virtualno smrt".

V izdelavi je tretja kopija kapsule Sarco

Trenutno obstajata dva prototipa Sarco, Exit International pa s pomočjo 3D-tiskanja dela na tretji kopiji in upa, da bo prihodnje leto pripravljen za uporabo v Švici. Nitschke je prejšnji teden dejal, da "ni pravnih ovir" in da se pogovarja z več organizacijami v Švici.

"Upamo, da bomo prihodnje leto pripravljeni dati Sarco na voljo za uporabo v Švici. To je bil drag projekt, a menimo, da smo precej blizu izvedbe," je sklenil.