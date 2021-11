Na Novi Zelandiji od danes dovoljena evtanazija

Na referendumu oktobra lani sta dve tretjini volivcev podprli predlog zakona, ki omogoča neozdravljivo bolnim smrt ob medicinski pomoči. S tem je po ocenah podpornikov zmagala pravica do izbire in dostojanstva ter nadzora nad lastnim telesom.

Dva zdravnika morata potrditi, da je bolnik dobro informiran. Obenem morajo biti izpolnjeni še nekateri drugi pogoji, med drugim, da gre za osebo, ki je ni mogoče pozdraviti in ima pred seboj manj kot šest mesecev življenja.

Razpravo o evtanaziji je pred leti sprožila hudo bolna pravnica Lecretia Seales. Ta je med pravnim bojem umrla zaradi tumorja na možganih. To se je zgodilo leta 2015 prav na dan, ko ji je sodišče po dolgem sojenju zavrnilo pravico do evtanazije.

Today, New Zealand's End of Life Choice Act comes into effect.



It will give people like Bobbie a choice in how they die.



"I don't want to be alone when I die. I'd like to have a party.



I want it to be happy, like my life has been."#YesToDignityhttps://t.co/p0GaUUFv5L