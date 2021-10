Avstrija: do pomoči pri samomoru z oporoko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Innsbruški škof Hermann Glettler je ocenil, da gre za odgovoren način izvrševanja razsodbe ustavnega sodišča. Ob tem je pozdravil dejstvo, da predlog vključuje tudi načrte za povečanje sredstev za paliativno oskrbo in dodal, da je treba v sam proces, skozi katerega bodo morali bolniki, vključiti dodatna varovala.

Avstrijska vlada je ob tem poudarila, da nihče ni dolžan zagotavljati pomoči pri samomoru. To velja tudi za farmacevte, ki ne bodo dolžni izdajati pripravka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Predlog nove zakonodaje so v soboto predstavili avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić, ministrica za ustavna vprašanja Karoline Edtstadler in minister za zdravje Wolfgang Mückstein. Ob temu so poudarili, da je okvir za pomoč pri samomoru zelo strogo omejen.

Oporoka le za polnoletne in hudo bolne

Ustrezno "oporoko o smrti" o možnostih pomoči pri samomoru bo tako lahko sestavila le dotična oseba sama. K temu bo upravičena vsaka trajno hudo bolna ali neozdravljivo bolna oseba, ki bo polnoletna in sama sposobna sprejemati odločitve. Za mladoletnika bo takšna pot izključena.

Dogovor avstrijske vlade, ki ureja tudi hospice in paliativno oskrbo, bodo pred začetkom parlamentarnega postopka pregledali strokovnjaki. Predvidoma naj bi poslanci nato o ustrezni zakonodaji glasovali še pred koncem leta. Veljati naj bi začela 1. januarja prihodnje leto.

Če do konca leta ne bi prišlo do nove zakonske ureditve, bi obstoječa prepoved pomoči pri umiranju preprosto prenehala veljati, praksa pa bi ostala neurejena.

Nova avstrijska zakonodaja na tem področju je potrebna, ker je avstrijsko ustavno sodišče decembra lani razsodilo, da trenutna prepoved krši temeljne človekove pravice in za konec letošnjega leta naložilo odpravo prepovedi pomoči pri samomoru, kar pa ne velja za aktivno evtanazijo. Zanjo je v Avstriji zagrožena zaporna kazen do petih let zapora.

Odločala bosta dva zdravnika

Pred odobritvijo pomoči pri samomoru bosta vsak primer posebej morala oceniti dva zdravnika, od katerih bo moral eden biti usposobljen za paliativno medicino. Zdravnika bosta morala med drugim ugotoviti, ali je bolnik sposoben samostojno sprejemati odločitve.

Nato bo umirajoči upravičen, da v lekarni prevzame smrtonosni pripravek. Tega bo lahko prevzela tudi druga oseba, a bo moral pripravek samostojno uporabiti samo tisti, ki se bo odločil za končanje življenja. Mogoča bo tudi dostava pripravka iz lekarne.

Pred izdajo dovoljenja za pomoč pri samomoru bo potrebno upoštevati obdobje 12 tednov. Cilj tega je premagati akutne faze morebitne krize. V primeru, da bo imel bolnik na voljo le zelo kratek čas življenja, bo mogoče to obdobje skrajšati na dva tedna.