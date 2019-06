Sodišče: enajst let nezavestnega Francoza lahko odklopijo z aparatur

Danes 42-letni Francoz Vincent Lambert je bil leta 2008 hudo poškodovan v prometni nesreči. Od takrat ga pri življenju ohranjajo le s pomočjo aparatur. Leži v bolnišnici v mestu Reims na severozahodu države.

Vprašanje, ali naj ga 11 let kasneje še naprej umetno ohranjajo pri življenju ali ga odklopijo, je razdelilo njegovo družino. Žena ter šest Lambertovih sorodnikov se je ob podpori zdravnikov zavzemala za to, da ga odklopijo, češ da je to najbolj humano. Starši in dva druga sorodnika poškodovanega pa so zahtevali, da nadaljujejo z zdravljenjem. Starši so napovedali, da bodo v primeru odklopa z aparatur pristojne prijavili zaradi suma umora.

Primer je sprožil šestletno pravno bitko, ki je segla do najvišjih sodišč v Franciji in Evropi, zaradi kočljivega etičnega vprašanja o pravici umreti, pa je pritegnil pozornost francoske in mednarodne javnosti ter političnega vrha.

Lambertova mati Viviane v izjavah za javnost poudarja, da njen sin potrebuje "le nekaj za piti in jesti ter ljubezen". Skupaj z očetom je poskušala sodstvo prepričati, da njenemu sinu še ni treba umreti. Foto: Reuters

Odklopili so ga že maja, a le za nekaj ur

V Franciji, kjer je evtanazija - tako kot tudi pri nas - prepovedana, imajo od leta 2016 zakon o koncu življenja, ki omogoča prekinitev zdravljenja, hranjenja in hidracije bolnika v primeru, da so ti postopki nekoristni in nimajo drugega učinka, kot je umetno ohranjanje življenja. Gre za tako imenovano "pasivno" evtanazijo za težko bolne ali poškodovane bolnike.

Na podlagi interpretacije omenjenega zakona s strani najvišjega francoskega upravnega sodišča ter razsodbe evropskega sodišča za človekove pravice, ki je prav tako pritrdilo odklopu z aparatur, so pristojni v bolnišnici Lambertu že konec maja prekinili umetno hranjenje in hidracijo (gre za vlaženje ust). A le nekaj ur po tem je pariško prizivno sodišče, na katero so se obrnili Lambertovi starši, odredilo, da je treba hranjenje in hidracijo nadaljevati.

Pred tem je namreč odbor Združenih narodov za pravice invalidnih oseb Francijo pozval, da naj nadaljuje s hranjenjem in hidracijo, dokler odbor ne konča lastne preiskave in odloči o zadevi. Francoska vlada je poziv zavrnila, prizivno sodišče pa se je odločilo počakati. Razsodilo je, da naj bolnišnica nadaljuje do odločitve odbora.

Lambertova žena Rachel trdi, da ji je mož v preteklosti večkrat dejal, da ne želi, da bi ga umetno ohranjali pri življenju, če bi bil v vegetativnem stanju. Pisnega dokaza, da je bilo to moževo stališče, nima. Foto: Reuters

Pritožbeno sodišče ni bilo pristojno

Lambertovi starši so se v upanju, da lahko odklop preprečijo, obrnili na francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki pa je dejal, da je bila odločitev o ustavitvi zdravljenja sprejeta po "dialogu med zdravniki in njegovo ženo, ki je njegova pravna zastopnica".

Kljub izjavi Macrona sta se vlada in tudi sama bolnišnica obrnili še na kasacijsko sodišče, najvišje sodišče v državi. To pa je zdaj odločilo, da prizivno sodišče, ki je ustavilo odklop, za to ni bilo pristojno. Sodišče torej ni odločalo o argumentih za ali proti odklopu Lamberta, temveč zgolj o pristojnostih prizivnega sodišča.

Posledično odločitev upravnega sodišča, ki omogoča odklop Lamberta z aparatur, ostaja v veljavi.

"S tem je zadeva končana," je po poročanju francoskih medijev včeraj povedal odvetnik Lambertove žene Patrice Spinosi. "Možnosti pritožbe ni."

Prejšnji mesec je primer komentiral tudi papež Frančišek, ki je pozval, da naj ohranijo Lamberta pri življenju, češ da je "kontinuirana pomoč neizogibna dolžnost" in da bi kakrškno koli drugačno ravnanje pomenilo "grobo kršitev" človeškega dostojanstva. Foto: Reuters