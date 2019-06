17-letni žrtvi posilstev odobrili evtanazijo

Iz Nizozemske prihaja pretresljiva zgodba o 17-letni Noi Pothoven, ki je bila v preteklosti večkrat posiljena. Travme so tako hude, da jih ni mogla premagati ne s psihoterapijami ne z zdravljenjem z elektrošoki. Zdaj so ji pristojni organi odobrili večletno željo, da svoje življenje konča s pomočjo evtanazije.

Ko je bila Noa stara komaj 11 let, je bila prvič posiljena, je razkrila v svoji avtobiografiji z naslovom Winning or Learning, ki jo je napisala leta 2018. Incident se je ponovil še leto kasneje, nato pa sta jo pri 14 letih znova posilila dva neznana moška. Posledice večkratnih spolnih napadov, za katere Noa dolga leta ni povedala nikomur – niti staršem –, so bile tako hude, da je zapadla v depresijo in anoreksijo.

Lani je tako pristala v bolnišnici, saj se je skoraj izstradala do smrti. Bila je hudo podhranjena, organi so ji začeli odpovedovati, a jo je zdravnikom s pomočjo umetne kome in hranjena prek cevk uspelo rešiti, poroča New York Post. Nizozemska zakonodaja namreč dovoljuje evtanazijo že po dopolnjenem 12. letu starosti, a do 17. leta oseba potrebuje poleg dovoljenja stroke tudi dovoljenje staršev.

Starši bili sprva proti

Tega Noa ni dobila, saj sta njena oče in mama želela, da hčerka živi. "Ko sva izvedela, sva bila v šoku. Nisva razumela. Noa je prisrčna, čudovita, pametna in družabna, vedno nasmejana. Kako je mogoče, da si želi umreti?" občutke mame po nizozemskem časniku De Gelderlander povzema New York Post.

Ko sta izvedela za grozljiva posilstva v njeni preteklosti, sta ji stala ob strani in jo vozila k različnim psihiatrom, psihoterapevtom, celo zdravljenje z elektrošoki so poskusili. A posttravmatski stres je tako hud, da ni pomagalo nič, trdi Noa.

Tako je mlada Nizozemka takoj za tem, ko je decembra lani dopolnila 17 let, začela postopke pridobivanja dovoljenja za evtanazijo. Po številnih pregledih najrazličnejših strokovnjakov in številnih ocenjevanjih je dobila zeleno luč. V prihodnjih desetih dneh bo na svojem domu umrla s pomočjo evtanazije, je sporočila v čustvenem poslovilnem zapisu na Instagramu.

Ljubezen pomeni izpustiti stvari iz rok

"To je moja še zadnja žalostna objava," je začela zapis in nadaljevala, naj je sledilci nikar ne skušajo prepričati o nasprotnem, kajti odločitev ni impulzivna in je dokončna: "Po dolih letih boja je zdaj končano. Še vedno sicer diham, a živa nisem več."

Tako je opisala svoje počutje zadnjih nekaj let, v katerih je zaradi posilstev preživljala hude agonije. "Prav vsak dan po teh dogodkih podoživljam strah in bolečino. Nenehno sem preplašena, vedno na straži. In še danes se v svoji koži še vedno počutim umazano," je med drugim zapisala v avtobiografiji.

Na Nizozemskem evtanazija uzakonjena že skoraj 20 let

Na Nizozemskem so evtanazijo uzakonili že leta 2001. Leta 2017 je tako na Nizozemskem z evtanazijo svoje življenje končalo več kot 6.500 ljudi, piše New York Times. Dovolijo jo tudi v primerih, kot je Noin, torej ko gre za hude psihične težave. Enako politiko samomora z zdravniško pomočjo ima Belgija.

V Sloveniji evtanazija medtem še vedno ni dovoljena, a se v zadnjem času mnogi zavzemajo za njeno legalizacijo. Pred kratkim je veliko pozornosti pritegnilo odprto pismo upokojene učiteljice in ravnateljice Alenke Čurin Janžekovič, ki se javno zavzema za uzakonitev evtanazije kot pravice do dostojne smrti v Sloveniji. Več o njeni zgodbi in razmišljanjih preberite TUKAJ.

