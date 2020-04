Nizozemska: evtanazija dovoljena za bolnike s hudo demenco

Sodišče je odločalo na podlagi odmevnega primera evtanazije iz lanskega leta. Takrat je bila zdravnica oproščena nezakonitega ravnanja v zvezi z evtanazijo 74-letne ženske leta 2016, ki je trpela za Alzheimerjevo boleznijo. Bolnica je predhodno podala željo po evtanazijo pred namestitvijo v dom z oskrbo, a obenem navedla, da želi sama določiti primeren čas, piše STA.

Pred premestitvijo bolnice v tovrstno ustanovo je zdravnica odločila, da je v skladu z njeno predhodno izjavo čas za evtanazijo, kar sta potrdila še dva zdravnika. Primer je bil deležen veliko pozornosti zaradi načina, kako je bila evtanazija izvedena, saj so ženski v kavo pred tem resda dali sedativ, a so jo morali njeni družinski člani med postopkom kljub temu fizično zadržati, poroča STA.

Tožilstvo je zdravnico obtožilo, da je evtanazijo izpeljala brez ustreznega predhodnega posvetovanja z bolnico, češ da se je ta morebiti premislila. Sodišča nižje stopnje so zdravnico oprostila nezakonitega ravnanja in tožilstvo je tožbo opustilo. Primer je bil z namenom pravne razjasnitve napoten na vrhovno sodišče.

To je danes odločilo, da lahko zdravnik pri ljudeh v napredovali fazi demence izvrši predhodno napisano prošnjo za evtanazijo. Mora pa to potekati v skladu s strogimi pravili, ki jih je glede evtanazije določila država, vključno s prisotnostjo neznosnega trpljenja pri bolniku in potrditvijo še vsaj dveh zdravnikov. Obvezen pogoj je tudi, da je bolnik za evtanazijo zaprosil, preden je bolezen napredovala do faze, v kateri ni več mogel izražati svoje volje, še navaja STA.

Današnja odločitev vrhovnega sodišča je potrdila predhodne razsodbe sodišč nižjih stopenj, ki so se prav tako strinjala, da je 64-letna zdravnica delovala v skladu z postopki, ki jih določila vlada.

Nizozemska je evtanazijo legalizirala leta 2002, kmalu zatem ji je sledila sosednja Belgija.