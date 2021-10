Zdravnik o evtanaziji: Medicina lahko odpravi fizično trpljenje, zelo malo pa ve o psihičnem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko bo Italija prihodnje leto na referendumu odločala o uzakonitvi evtanazije, so Avstrijci dosegli dogovor o tem, za številne etično spornem, dejanju. Pomoč bo omejena le na polnoletne, trajno hudo bolne ali neozdravljive bolnike, pripravek bo na voljo v lekarnah. Kaj pa v Sloveniji?

Združenje za dostojno starost Srebrna nit je pred dnevi objavilo predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in ga dalo v šestmesečno javno razpravo, nato ga bodo poslali v državni zbor. Med pobudnicami tega predloga je Alenka Čurin Janžekovič, ki se že od rojstva bojuje z neozdravljivo boleznijo in bo, ko bo tako daleč, svojo pot končala v Švici.

Zaradi pomanjkanja enega od encimov za presnavljanje sladkorja hrustanec in kosti pri tej bolezni dobesedno razpadajo. Stanje si blaži z operacijami in analgetiki. Za njeno bolezen ni zdravila. "Bolj se staraš, bolj se s teboj stara tudi bolezen in več analgetikov je treba zaužiti," je povedala Čurin Janžekovičeva.

Odločena je, da bo s svojim primerom opozarjala na nujnost uzakonitve evtanazije, saj jo jezi, da Slovenija ne omogoča dostojne smrti. Slovenske zdravniške organizacije evtanaziji v večini nasprotujejo in opozarjajo, da bi bila uzakonitev evtanazije v nasprotju z zdravniškim kodeksom. S tem se strinjajo v društvu, kjer pomagajo pri oskrbi bolnih ljudi, a je meja zelo tanka.

Keber: Zdravstvo kljub naporom ne more odpraviti vsega trpljenja

"Pogosto si zamišljamo, da je človekovo življenje sveto, edinstveno in da ga moramo zato ohranjati na vsak način, kar je mogoče dolgo časa. Po eni strani je to res, po drugi je ohranjanje v nedogled trpečega človeka lahko tudi težava za tistega, ki trpi," pojasni antropolog Dan Podjed.

"Medicina, zdravstvo kljub vsem naporom vselej ne moreta odpraviti vsega trpljenja, ki ga čutijo ljudje. Odpravi lahko fizično trpljenje, zelo malo pa ve o psihičnem. Zdravniki ves čas posegamo po pasivni evtanaziji, s tem ko odrekamo oziroma ko ukinjamo pomoč, ko ta ni več potrebna," pove zdravnik Dušan Keber, prav tako pobudnik predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.