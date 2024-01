Zdravnik kupil in prenovil luksuzno vilo, medtem pa živel v neprofitnem stanovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bojan Kontestabile je do sredine leta 2023 živel v neprofitnem stanovanju v enem izmed blokov Nove Poljane v bližini ljubljanskega UKC, kjer je zaposlen kot anesteziolog.

Anesteziolog Bojan Kontestabile iz UKC Ljubljana je pred dnevi v javnosti izjavil, da rad opravlja svoje delo, a da težko sprejme, da čistilki nekateri na roko plačujejo 20 evrov za čiščenje, medtem ko sam prejema 14 evrov na uro, v mesecu januarju pa bo prejel plačo v višini 5.490 evrov. Medtem ko je svojo plačo primerjal s plačo čistilke, portal Necezurirano danes razkriva, da je Kontestabile sicer lastnik vile na eni od elitnih lokacij v prestolnici, še do lani pa je živel v neprofitnem občinskem stanovanju.

Izjava anesteziologa Bojana Kontestabile, ki je svojo plačo primerjal s pogosto minimalnimi plačami čistilk, je v zadnjih dneh v javnosti močno odmevala.

"V januarju bom v UKC Ljubljana po razporedu opravil 203 delovne ure, hkrati pa bom 184 ur doma v pripravljenosti. Za to bom prejel plačilo 5.490 evrov neto, kar znese 14,1 evra na uro. Svoje delo rad opravljam, težko pa sprejmem, da čistilki nekateri na roko plačujejo 20 evrov za čiščenje, sam pa prejmem 14 evrov," je v ponedeljek dejal Kontestabile, ko je navajal razloge za zdravniško stavko.

V času prenove živel v neprofitnem stanovanju

Portal Necezurirano zdaj razkriva, da je Kontestabile do sredine leta 2023 živel v občinskem neprofitnem stanovanje, istočasno pa je obnavljal vilo na eni izmed elitnih lokacij v prestolnici. Po njihovih informacijah je vilo kupil leta 2015, za nakup pa vzel več kot 200 tisoč evrov posojila. Tednik Mladina je s strani UKC Ljubljana pridobil podatke, iz katerih je razvidno, da je Kontestabile med epidemijo covid-19, ko je nepremičnino začel obnavljati, prejel skoraj 44 tisoč evrov dodatka.

Ob tem je treba poudariti, da so javna neprofitna stanovanja namenjena socialno najšibkejšim, prednost pa imajo mlade družine, družine z večjim številom otrok in invalidi. Eden od kriterijev za pridobitev neprofitnega stanovanja je tudi višina dohodkov in premoženje posameznika.