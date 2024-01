Seznam upravnih enot, kjer bodo stavkali: tudi v vašem kraju?

Od ponedeljka bodo stavkali tudi na upravnih enotah. Stavko so napovedali za 29., 30. in 31. januar. Zahtevajo, da se najnižje plačanim zagotovi plačilo nad minimalno plačo, strokovnjakom z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo pa primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih. Foto: STA