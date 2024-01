Stavka na upravnih enotah: Deset let že opozarjamo, a spremenilo se ni nič

V praksi se je izkazalo, da je stavka edini način, da se karkoli spremeni, sicer pač ostaja status quo, stanje, kot je že desetletje, je dejal Verk. Na kadrovsko, materialno, prostorsko stisko, ki jo posebej občutijo na večjih upravnih enotah, po njegovih besedah še posebej aktivno opozarjajo zadnjih pet let.

Zasuti z delom, na desettisoče neobdelanih vlog

A spremenilo se ni nič, neobdelane vloge gredo v desettisoče, takšno količino upravnih postopkov pa je nemogoče izpeljati, je opozoril. V prvi vrsti gre po njegovih besedah za različne vloge tujcev, kar pa posledično ovira tudi ostalo upravno odločanje, saj se veliko upravnih delavcev, ki so se sicer ukvarjali z gradbenimi ali socialnimi zadevami, ukvarja z vlogami tujcev.

Ob tem pa upravne enote po pogojih niso konkurenčne, ne le v primerjavi s primerljivimi delovnimi mesti v zasebnemu sektorju, ampak tudi v primerjavi z ostalim javnim sektorjem oz. državno upravo, je dejal predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković.

Foto: STA

Za univerzitetno izobrazbo 1.400 evrov bruto

Kot je pojasnil, zaposleni odhajajo na ministrstva, kjer so plačni razredi in nazivi veliko bolj urejeni, čedalje pogosteje pa tudi v organe lokalnih skupnosti. Novih zaposlenih pa, ne glede na številne razpise, ni oz. jih ni toliko, da bi nadoknadili število tistih, ki odidejo. Po Verkovih navedbah jim namreč načelniki lahko v podpis ponudijo pogodbo o zaposlitvi z zneskom, nižjim od minimalne plače, tistim z univerzitetno izobrazbo pa za 1.400 evrov bruto.

"Žal odgovorni v tej državi za ta del javnega sektorja oz. državne uprave očitno računajo, da bomo zaposleni še vedno delali na etični pogon, ampak tega etičnega pogona je že zdavnaj zmanjkalo. Stanje na upravnih enotah se poslabšuje," je poudaril Stanković.

Foto: STA

S svojimi zahtevami želijo tako obrniti trend drsenja v revščino za obstoječe zaposlene, hkrati pa spodbuditi mlade, da bi se sploh hoteli na upravnih enotah zaposliti, je pojasnil predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Linhartovi Slobodan Vuk. Pri tem je opozoril, da so na upravnih enotah pristojni tudi za nekatera volilna opravila. Bližajo se evropske volitve, napoveduje se posvetovalni referendum o Jeku 2. Glede na preobremenjenost pa bo še to dodatno opravilo nemogoče opravljati, je dejal.

Pričakujejo resen, ne pa ponižujoč predlog

V sindikatu državnih organov so ob tem posebej kritični do službe za upravne enote na ministrstvu. Predlagajo, da se ta služba ukine ali primerno drugače uredi, da bo začela delovati, je dejal sekretar sindikata Renato Romič. Poudarjajo pa, da so pripravljeni na pogajanja, a pričakujejo resno ponudbo, saj je bil po besedah Romiča predlog, ki so ga od vladne strani prejeli prejšnji teden, "milo rečeno ponižujoč".

Jih je pa poleg napovedi ministrstva, da stavka ne bo plačana, zmotil tudi seznam obveznih del med stavko, ki ga je na dveh straneh pripravila omenjena služba. Če bi uslužbenci upravnih enot med stavko vse to opravljali, bi to pomenilo, ne le da stavka ni možna, ampak bi delali nekatera dela, ki niso ravno temeljna dela upravnih enot, je ugotavljal Verk.

Po podatkih sindikata so se za stavko odločili javni uslužbenci 41 od skupno 58 upravnih enot. Na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, stavkajo danes in bodo še v torek in sredo. Na 15 upravnih enotah pa so se odločili za enodnevno stavko na enega od teh treh dni. Po navedbah sindikata stavka poteka na upravnih enotah z okoli 2.000 zaposlenimi oz. 85 odstotki vseh zaposlenih v upravnih enotah.