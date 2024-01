Stavkali bodo tudi zaposleni na upravnih enotah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka bodo stavkali tudi na upravnih enotah. Stavko so napovedali za 29., 30. in 31. januar. Zahtevajo, da se najnižje plačanim zagotovi plačilo nad minimalno plačo, strokovnjakom z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo pa primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih. Odziv na napovedano stavko bo podal državni sekretar ministrstva za javno upravo Jure Trbič.