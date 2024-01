Konec januarja bo na ljubljanski upravni enoti potekala tridnevna stavka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stavka na Upravni enoti Ljubljana bo potekala od 29. do 31. januarja. Foto: Ana Kovač

Na ljubljanski upravni enoti bodo zaposleni stavkali 29., 30. in 31. januarja, poroča Večer. Za zdaj še ni znano, ali se jim bodo pri stavki pridružili še na drugih upravnih enotah po Sloveniji.

Na ljubljanski upravni enoti bodo po poročanju Večera stavkali že tretjič v slabem letu. Po lanskoletni enourni majski in novembrski celodnevni stavki, pri kateri so se jim pridružili tudi zaposleni na upravnih enotah Maribor, Ruše, Ptuj, Jesenice, Novo mesto in Nova Gorica, bodo na Upravni enoti Ljubljana konec januarja stavkali tri dni zapored.

Stavka bo potekala od 29. do 31. januarja, je za Večer potrdil predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk.

Za stavko so se odločili, ker od zadnje novembrske stavke v pogajalskem procesu ni bilo napredka. Foto: STA

Za stavko so se odločili, ker od zadnje novembrske stavke v pogajalskem procesu ni bilo napredka, je povedal Verk, prav tako pa je pogajalski proces v celoti zamrl, ko je finančni minister in začasni minister za javno upravo Klemen Boštjančič vodenje ministrstva za javno upravo predal Francu Propsu, je še dodal predsednik SDOS Verk.

SDOS je, kot poroča Večer, tudi eden izmed sindikatov, ki danes ni podpisal tako imenovanega inflacijskega dogovora, saj se članstvo ni strinjalo, da bi se morali v zameno za 3,36-odstotno julijsko usklajevanje plač z inflacijo do 13. septembra odreči pravici do stavke.