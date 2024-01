Vlada in sindikati podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo

Finančni minister Klemen Boštjančič, ki je vodil pogajanja, ki so pripeljala do danes podpisanega dogovora, je poudaril, da gre za "pomembno etapo" v dogovorih med vlado in sindikati glede prenove plačnega sistema.

Vlada in del sindikatov javnega sektorja so danes podpisali dogovor o delni uskladitvi plač z inflacijo, ki so ga parafirali pred božičnimi prazniki. Ostali sindikati lahko to storijo še do konca meseca. Po prvih podatkih pa je za uveljavitev dogovora podpisov na sindikalni strani dovolj.

Po dogovoru se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023. Ta je bila po podatkih Statističnega urada 4,2 odstotka, kar pomeni, da bo vrednost plačnih razredov plačne lestvice višja za 3,36 odstotka. Regres za letni dopust bo izplačan s februarsko plačo, torej že marca in ne šele junija.

Poleg dogovora so danes podpisali tudi aneksa h kolektivnima pogodbama za javni sektor in negospodarske dejavnosti, s katerima se bo vsebina dogovora realizirala.

Težje in še napornejše delo pa jih čaka v naslednjih tednih in mesecih.

Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek pa je izrazil zadovoljstvo s tem, da so to zadevo "umaknili z mize" in se lahko posvetijo zahtevnejšim vprašanjem.

Pogajanja se bodo nadaljevala v kratkem

Kdaj bodo na krovni ravni nadaljevali pogajanja o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, sicer še ni dogovorjeno. Pogajanja se bodo po Boštjančičevih napovedih nadaljevala v kratkem, ko bodo dokončno oblikovali pogajalske ekipe. Se je pa, kot je dejal, na vladni strani tudi v zadnjih dneh in tednih veliko dogajalo, da po začetku pogajanj ne bo "preveč prostega teka" in se bodo zelo hitro začeli konkretni pogovori.

Počivavšek je prepričan, da za veliko večino sindikatov velja, da so "v vsakem trenutku pripravljeni na nadaljevanje pogajanj" oziroma si želijo, da bi se ta v kar najkrajšem času nadaljevala.