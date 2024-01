Država se je zadolžila za 1,5 milijarde evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, v letu 2025 pa za največ 4,3 milijarde evrov.

Država je v sredo na mednarodnih kapitalskih trgih izdala 10-letno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov s kuponsko obrestno mero treh odstotkov in z zapadlostjo 10. marca 2034. Slovenija je kot prva država med izdajatelji v letošnjem letu tako dobro izkoristila razpoložljivo likvidnost na trgu, so sporočili z ministrstva za finance.

Uspešnost transakcije se je po navedbah ministrstva pokazala v obsežni končni knjigi naročil, kjer je skupno povpraševanje preseglo 6,8 milijarde evrov, vključujoč 785 milijonov evrov povpraševanja s strani organizatoric izdaje. "To priča o močni podpori investitorjev, da Slovenija tudi letos uspešno pokrije potrebe po financiranju državnega proračuna," so navedli na ministrstvu.

Mandat za novo izdajo 10-letne obveznice RS39 je država podelila v torek. Knjigo naročil je odprla v sredo in še isti dan transakcijo tudi zaključila s končno velikostjo izdaje 1,5 milijarde evrov. Organizatorice izdaje so bile banke Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe in Nova KBM.

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, v letu 2025 pa za največ 4,3 milijarde evrov. V letnem načrtu odplačevanja državnega dolga je za letos skupaj predvideno odplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, od tega je 2,5 milijarde evrov glavnic, preostanek so obresti.