Kaj sta drugega januarja skupaj počela Golob in Janković?

2. januarja, na dela prost dan, sta si predsednik vlade Robert Golob in ljubljanski župan Zoran Janković v ljubljanski gostilni Baščaršija privoščila skupni obed in druženje ovekovečila s fotografijo v družbi lastnika omenjene restavracije, Aljoše Markovića.

"Srečno novo leto vsem," so zapisali na uradnem Instagram profilu restavracije Baščaršija in delili fotografijo, na kateri pa lahko na krožnikih ob kozarcih rdečega vina opazimo tudi mesne izdelke, kar za Goloba ni nekaj običajnega, saj je premier že večkrat poudaril, da bi morali jesti manj mesa, saj naj bi na ta način pomagali planetu in prihodnjim generacijam.

"Ne pravim, da ga povsem nehajmo jesti, ampak da ga jejmo manj. Bolj se moramo osredotočiti na sadje in zelenjavo oziroma na rastlinske vire. Na ta način bomo pomagali našemu planetu in pa tudi našim otrokom. Njih ne bomo učili le, kako naj bodo bolj zdravi, ampak tudi, kako naj živijo na bolj trajnosten način. To pa je seveda individualna izbira," je v nagovoru evroposlancem v Evropskem parlamentu decembra 2022 povedal predsednik vlade Robert Golob.

Nove spremembe na vladni jedilnik vpeljali septembra 2022

Kot je dodal Golob, je glavna odgovornost vlade in pristojnih organov krepitev ozaveščenosti, upoštevanje znanstvenih dejstev pri prehrani in pa tudi omogočanje ustrezne izbire zdravih živil in hrane v javnih sistemih. Nove spremembe je Golob na jedilnikih v vladni menzi v Javnem gospodarskem zavodu Brdo, ki med drugim zagotavlja obroke za uslužbence generalnega sekretariata vlade, kabineta predsednika vlade, urada predsednika, protokola in še nekaterih vladnih služb in kjer dnevno obeduje od 120 do 150 ljudi, vpeljal že septembra 2022.

Na jedilniku, na katerem sta dva menija, je v primerjavi z jedilnikom iz časa vlade Janeza Janše, ko sta bila več dni v tednu oba menija mesna ali ribja, v času vlade Roberta Goloba vsak dan na voljo en povsem brezmesni obrok, je poročal N1. Medtem ko je prej "odstotek mesnih kosil znašal skoraj 100 odstotkov, se je z uvedbo vegetarijanskih oziroma veganskih kosil ta odstotek znižal za tretjino", so takrat za omenjeni portal zapisali v Golobovem kabinetu.

Na lestvici 100 najvplivnejših Slovencev tako Golob, Janković in tudi Gaber

Nedavno je revija Reporter izdala lestvico 100 najvplivnejših Slovencev, na prvih treh mestih pa so se na podlagi ocene političnega vpliva, ki izvira iz posameznikovega položaja in subjektivne ocene revije glede posameznikovega neformalnega vpliva, uvrstili prvi mož Uefe Aleksander Čeferin, ki je zasedel prvo mesto, drugo mesto je pripadlo premierju Robertu Golobu, tretje pa ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Na lestvico se je s stotim mestom uvrstila tudi Golobova partnerka Tina Gaber, ki je sicer znana javna zagovornica brezmesnega prehranjevanja.

Drugi januar kot dela prost dan v Sloveniji spet praznujemo od leta 2017, od leta 2013 do 2016 je bil ta dan štiri leta delovni dan, saj ga je vlada Janeza Janše v luči kriznega varčevanja leta 2012 ukinila. Delovni dan naj bi v tem času tudi povečal učinkovitost, kar je bil tudi eden od ukrepov Zujfa, zakona o uravnoteženju javnih financ. Drugi januar je kot dela prost dan na koledar spet vrnila vlada Mira Cerarja, tovrsten podaljšek novega leta pa imajo poleg Slovenije še Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Romunija in Škotska.