To je lestvica stotih najvplivnejših Slovencev

Za Čeferina, ki sodeluje s ključnimi evropskimi politiki in svetovnimi veljaki, so pri Reporterju zapisali, da je izjemno priljubljen in vpliven tudi v domači Sloveniji, kjer je organiziral dobrodelno nogometno tekmo za pomoč prizadetim v poplavah.

Na lestvici mu sledi premier Golob, ki je po navedbah Reporterja v minulem letu sicer izgubil javno podporo, a vseeno uživa podporo 40 poslancev Gibanja Svoboda, skupaj s SD in Levico pa 52. Takoj za njim je njegov največji politični podpornik Janković, ki je postal vplivnejši od prvega predsednika republike Milana Kučana in aktualne predsednice Nataše Pirc Musar. Janković in Golob sta po navedbah Reporterja že dolgo politično povezana.

Na četrtem in petem mestu sta se tokrat znašla Kučan, ki formalno sicer nima nobene funkcije, a še vedno velja za enega glavnih "stricev iz ozadja", in Nataša Pirc Musar. Čeprav ustava funkciji predsednice države ne daje veliko pristojnosti, pa se zdi, da jih poskuša Pirc Musar povečati, piše Reporter.

Med politike se je med prvih deset uvrstil tudi prvi nadzornik Telekoma in Gena energije

V nadaljevanju so na lestvico uvrstili predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, prvega moža SDH ter prvega nadzornika Telekoma in Gena energije Žigo Debeljaka ter podpredsednika vlade in ministra za delo Luko Mesca. Na deveto mesto se je tokrat uvrstil predsednik SDS Janez Janša, sledi pa minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Na lestvici je tudi več drugih ministrov Golobove vlade, med drugim predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon, finančni minister Klemen Boštjančič, ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko, minister za okolje Bojan Kumer in minister za obrambo Marjan Šarec.

Poleg še nekaterih ministrov so na lestvici tudi vsi vodje koalicijskih poslanskih skupin, in sicer Borut Sajovic (Gibanje Svoboda, 24.), Jani Prednik (SD, 43.) in Matej Tašner Vatovec (Levica, 52.). Generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković se je tokrat znašla na 14. mestu.

Na lestvici tudi vplivni gospodarstveniki

Med opozicijskimi politiki sta v prvi polovici lestvice tudi poslanec SDS in predsednik Platforme sodelovanja Anže Logar (17.), glavni tajnik NSi Robert Ilc (70.), poslanec NSi Jernej Vrtovec (71.) in predsednik NSi Matej Tonin (72.).

Med gospodarstveniki in podjetniki so na lestvici med drugim predsednik uprave SID banke Borut Jamnik (12.), član uprave Darsa Andrej Ribič (20.), direktor Dela in največji solastnik Kolektorja Stojan Petrič (23.), predsednik uprave NLB in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak (26.), direktor Elesa Aleksander Mervar (28.), predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič (30.), lastnik skupne Elektronček in predsednik Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik (34.), predsednik GZS in glavni podpredsednik SIJ Tibor Šimonka (36.).

Med imeni s področja pravosodja so na lestvici predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto (31.), ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan (39.), predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević (44.) in predsednica računskega sodišča Jana Ahčin (80.).

Med cerkvenimi predstavniki sta najvišje predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje (25.), ljubljanski nadškof Stanislav Zore (32.), duhovnik Martin Golob (54.), celjski škof in član stalnega sveta SŠK Maksimiljan Matjaž (77.) in kardinal Franc Rode (89.).

Dončić na lestvici "šele" na 88. mestu

Na lestvici je najti tudi več imen s področja medijev, med njimi so direktorica in odgovorna urednica informativnega programa POP TV in Kanal A Tjaša Slokar Kos (51.), predsednik uprave Radiotelevizije Slovenija Zvezdan Martič (67.), voditelj na POP TV Uroš Slak (73.) in voditelj na Radiu 1 Denis Avdić (82.).

Na lestvico pa so uvrstili tudi direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač (15.) in aktivista Glasu Ljudstva Jašo Jenulla (55.), košarkarja Dallasa Luko Dončića (88.), najbolj poslušanega podkasterja Klemna Selakoviča (99.). Lestvico pa na 100. mestu zaključuje partnerka premierja Goloba Tina Gaber.

Uredništvo Reporterja je lestvico sestavilo na podlagi ocene vpliva, ki izvira iz posameznikovega položaja, in svoje subjektivne ocene njihovega neformalnega vpliva. V civilni družbi se vpliva posameznikov ne da primerjati z vplivom politikov in gospodarstvenikov, ampak z njihovo neformalno močjo in ugledom, ki ga uživajo v družbi, so navedli.

Preberite še: