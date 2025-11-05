V noči na četrtek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem. Zasedba iz mesta angelov se bo ob 4. uri po slovenskem času pomerila s San Antonio Spurs z Victorjem Wembanyamo. Glavno vprašanje pred srečanjem je, ali bo zasedbi Lakersov lahko pomagal tudi Austin Reaves. Dallas Mavericks se bodo pomerili z New Orleans Pelicans, prvaki Oklahoma City Thunder pa bodo poskušali ostati stoodstotni proti Portland Trail Blazers. Trenutno imajo na svojem računu osem zmag in so še edina ekipa brez poraza.

Košarkarje Los Angeles Lakers v deveti tekmi sezone čaka zahtevno delo, saj jim bo v Crypto.com areni nasproti stala ekipa San Antonio Spurs, ki je na šestih tekmah do zdaj izgubila le enkrat, Lakersi pa na osmih dvakrat. Potem ko so Spurs na prvih petih tekmah sezone v povprečju prejeli 103,8 točke na obračun, pa so na zadnji tekmi proti Phoenix Suns prvič izgubili. Proti Sunsom so zaostajali kar 31 točk, na koncu pa klonili s 118:130.

Pri San Antoniu zagotovo na parket ne bodo stopili De'Aron Fox, Luke Kornet in Dylan Harper, pod vprašajem pa so nastopi Lindyja Watersa, Jeremyja Sochana in Kellyja Olynyka. Veliko težav je v zasedbi Lakersov, ki so na zadnjem obračunu kljub odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa premagali Portland. Slovenec se proti San Antoniu vrača v zasedbo Lakersov, še vedno pa je pod vprašajem Austin Reaves, ki ima težave s poškodbo dimelj. Kot poroča novinar ESPN Dave McMenamin, bi ugibanja okoli nastopa Reavesa epilog dobila šele tik pred tekmo, ko se bodo odločili, ali je Američan nared. Skoraj zagotovo bo po težavah z gležnjem zaigral Jaxson Hayes, še vedno pa so prečrtani LeBron James, Maxi Kleber, Adou Thiero in Gabe Vincent.

Victor Wembanyama Foto: Reuters

Na zadnji tekmi sta se ob pomanjkanju zvezdnikov strelsko izkazala Deandre Ayton in Rui Hachimura, izkazal pa se je tudi Nick Smith Jr., ki ima z Lakersi sicer dvosmerno pogodbo in je odigral svojo tretjo tekmo v tej sezoni. "Na treningih so videli, kaj zmorem, trenerski štab pa je poudaril, da moram igrati tako kot znam," je dejal Smith.

San Antonio bo največ upov spet stavil na Victorja Wembanyamo. Na šestih tekmah je v povprečju dosegal 26,7 točke in 13,8 skoka na obračun.

Liga NBA, 5. november:

