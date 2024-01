Sodniki bodo zaradi plač protestno prekinili delo

Sodniki in najverjetneje tudi tožilci bodo jutri zaradi plačnih nesorazmerij z enournim opozorilnim protestom izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe, razen če ne bo sprememb, poroča Dnevnik. Povod za protest je ignoriranje vlade sodbe ustavnega sodišča, s katero je to ugotovilo protiustavno nesorazmerje med plačami sodnikov in plačami funkcionarjev preostalih dveh vej oblasti.

V primeru protesta bodo sodniki v četrtek ob desetih dopoldne za eno uro prekinili obravnave na sedežih okrožnih in višjih sodišč ter na vrhovnem sodišču.

Prebrali bodo protestno izjavo, sledila bo razprava o zaostritvi ukrepov, popoldne pa bodo predvidoma na glavnem odboru Slovenskega sodniškega društva sprejeli odločitev o nadaljnjih ukrepih, še piše Dnevnik. Razpravljali bodo tudi o možnosti, da bi določen čas reševali zgolj nujne primere.

Povod za protest, morebitno stavko in tožbe je vladno ignoriranje sodbe ustavnega sodišča, s katero je to ugotovilo protiustavno nesorazmerje med plačami sodnikov in plačami funkcionarjev preostalih dveh vej oblasti. Ustavni sodniki so posebej izpostavili razliko med plačami sodnikov na začetku karierne poti in plačami najslabše plačanih poslancev, ki znaša okoli tisoč evrov bruto v korist poslancev.

Ker so na sodniške plače neposredno vezane tudi tožilske plače, se bodo protestu sodnikov najverjetneje z enourno prekinitvijo dela pridružili tudi državni tožilci, o čemer smo že poročali v spodnjem članku:

Med sodniki in tožilci je nazadnje zavrelo decembra, ko so prek medijev izvedeli, da je vlada s sindikati javnega sektorja podpisala dogovor, s katerim si je med drugim zagotovila, da sindikati do jeseni ne bodo šli na ulice, če vlada do takrat ne bo sprejemala parcialnih rešitev s posameznimi skupinami javnih uslužbencev ali funkcionarjev. Mednje pa spadajo tudi sodniki (in posledično tožilci), ki bi jim morala vlada najkasneje do danes, 3. januarja, urediti plače, še piše Dnevnik.

Sodni svet opozarja, da niti vlada niti državni zbor nista izkazala nobenih aktivnosti za uresničitev odločbe v roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče, to je do 3. januarja 2024. "Gre za upoštevanje bistva načela pravne države, enakovrednosti in medsebojnega spoštovanja vseh treh vej oblasti. Neupoštevanje odločbe ustavnega sodišča bomo šteli za hudo kršitev načela pravne države in zanikanje vladavine prava ter ustavne ureditve," so do vlade kritični v sodnem svetu, kjer so se že obrnili na evropske institucije, tudi na predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen.

"Še več, predsednik vlade Robert Golob je v izjavah medijem poudarjal, da gre za vprašanje, ki bo rešeno v okviru sprejemanja novega sistema plač v javnem sektorju, pri čemer vsebina tega zakona sploh še ni znana niti ni jasno, ali in kdaj bo sploh vložen v zakonodajni postopek," je med drugim v pismu voditeljem EU zapisal Sodni svet.

Ministrstvo za pravosodje smo že prosili za pojasnilo, kako bodo uresničili ustavno odločbo. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.