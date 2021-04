Toplo se oblecite, mrzlo bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredino jutro bo zelo mrzlo. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -12 °C.

Ponoči se bo zjasnilo, sredino jutro bo zelo mrzlo, med -8 in -3, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -12 °C. Sredi dneva še lahko nastajajo kratkotrajne, predvsem snežne plohe.

Po torku, ki je s seboj prinesel tudi snežne padavine, se bo ponoči zjasnilo, burja na Primorskem bo zvečer ponehala. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli -12 °C so zapisali na strani Agencije RS za okolje (Arso).

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do okoli 11 °C.

Pri Arso opozarjajo, da bo sredo in četrtek zjutraj v večjem delu Slovenije možna pozeba.

V četrtek sončno, v petek se bo pooblačilo

In kako kaže za prihodnje dni? Po informacijah Arsa bo v četrtek večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno. V soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodnik.