Po Sloveniji sneži #foto #animacija

Zjutraj je v večjem delu Slovenije dež začel prehajati v sneg, ki se je spustil vse do nižin. Do popoldneva bo sneženje ponehalo.

Zjutraj se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo večinoma spustila do nižin, le ob morju bo deževalo. Dopoldne se bo sneženje umikalo proti jugu, kjer bo ponehalo sredi popoldneva. Oblaki se bodo trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj zapihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli -12, ob morju okoli -1, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj Celzija.

V četrtek nevarnost pozebe

V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna pozeba.

Razmere po Sloveniji: