Huda nesreča pri Medvodah

Malo pred deveto uro zjutraj se je na cesti med Medvodami in Kranjem zgodila huda prometna nesreča. Policija opozarja, naj vozniki uporabijo druge cestne povezave med Ljubljano in Kranjem.

Po prvih informacijah sta bila v nesreči udeležena osebno vozilo in tovornjak. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je na delu ceste med Medvodami (krožišče) in Jeprco (izvoz za Škofjo loko) cesta zaprta za ves promet. Obvoz je urejen po vzporednih lokalnih cestah, sporoča policija.

Voznike prosijo, da upoštevajo navodila upravljalcev ceste in policistov. "Vse opozarjamo, naj vozijo previdno, prilagodijo hitrost razmeram na cesti, ki je večinoma že zasnežena," še dodajajo na policiji.