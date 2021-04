Kje v Sloveniji že sneži? To so trenutne razmere. #foto

Ob oprijemanju snega s cestiščem je zimska oprema obvezna. Foto: Gregor Pavšič Močnejše snežne padavine lahko v začetku aprila v prometu in naravi povzročijo mnogo nevščečnosti. Zakonsko določeno obdobje uporabe zimske opreme se je končalo 15. marca in nekateri vozniki so ob povsem pomladnih temperaturah ob koncu marca zagotovo že menjali zimske pnevmatike za letne. Kljub temu pa so zimske pnevmatike obvezne (ali letne pnevmatike v kombinaciji z verigami), če se sneg oprijemlje cestišča - in to ne glede na datum.

Zgodaj zjutraj sneži na vzhodu države

Sneg bo določene dele Slovenije predvidoma pobelil v jutranjih in dopoldanskih urah. Zgodaj zjutraj je tako že snežilo na Štajerskem in Koroškem, v osrednji Sloveniji pa še ne. Na cestah bodo predvidoma lahko težave najprej na Notranjskem.

❗Ponekod po Sloveniji naj bi jutri snežilo, na Notranjskem, Kočevskem in tudi na Primorskem.



Na pot se odpravite pravočasno, vožnjo prilagodite razmeram. Na cestah bodo plužne skupine, promet bo upočasnjen.



ℹ Aktualno na https://t.co/KaHWHL0sbD, app Promet+ ali 📞1970.... pic.twitter.com/wwmnBjrCpy — Promet.si (@promet_si) April 5, 2021

Jutri bo povsem zimsko, če se odpravljate na pot, priporočamo, da preverite razmere na cestah ⚠️. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bodo tudi snežni zameti. @promet_si @DARS_SI — ARSO vreme (@meteoSI) April 5, 2021

Nasveti prometno-informacijskega centra:



"Trenutno sneži na Štajerskem, Koroškem v Prekmurju in v Podravju. V zimskih razmerah je, ne glede na datum, na vozilih obvezna zimska oprema ..."



- na pot se odpravite le, če bo nujno;

- na pot samo z ustrezno zimsko opremo;

- pred potjo očistite vozilo;

- prilagodite hitrost in varnostno razdaljo;

- ne prehitevajte plužnih skupin;

- pred potjo se pozanimajte o stanju na cestah

Jutranje razmere na cestah:

Foto: DARS

Nekje tudi do 25 centimetrov novega snega

“Marsikje bodo razmere povsem zimske. Predvsem na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo v torek zjutraj in dopoldne veter prenašal sneg in gradil zamete. Po nižinah bo predvidoma zapadlo od 5 do 15 centimetrov snega, ponekod na Notranjskem in Kočevskem do okoli 25 centimetrov, na severovzhodu do okoli 5 centimetrov”, je že včeraj opozarjala Agencija RS za okolje (Arso).

Popoldne se bo vreme že normaliziralo. Padavin ne pričakujejo več, razen mogoče kakšno ploho, ki pa je lahko tudi snežna. Še naprej bo hladno.